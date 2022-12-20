Путин призвал спецслужбы "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов"

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу серьезно усилить работу органов безопасности. Так, он призвал спецслужбы "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов".

Также диктатор заявил об "очень сложной ситуации на аннексированных территориях Украины". Об этом Путин сказал в своем новом видеообращении, информирует 24 канал.

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Путин призвал "оперативно выявлять предателей"

По словам российского диктатора, ситуация на аннексированных территориях Украины "крайне сложная". Он призвал сотрудников ФСБ предотвращать теракты и охранять стратегические объекты.

Фраза о предателях, шпионах и диверсантах прозвучала, когда Путин обращался к контрразведчикам. Президент также призвал спецслужбы "решительно действовать" в защите информационных ресурсов, борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействии коррупции.

В Вене задержали сына экс-сотрудника российского генштаба

В Вене задержан гражданин Греции российского происхождения. Его подозревают в шпионаже.

Так, подозреваемый передавал российским властям сведения о настроях в Австрии, общей социальной ситуации, внешней политике и ситуации с безопасностью в стране. С 2018 по начало 2022 года он совершил 65 поездок, в том числе в Россию, Беларусь, Турцию и Грузию. В последний раз в Москву он прилетел накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Кстати, подозреваемый до сих пор остается на свободе. Сейчас он ожидает заседания суда, где ему будут предъявлены обвинения.