Також диктатор заявив про "дуже складну ситуацію на анексованих територіях України". Про це Путін сказав у своєму новому відеозверненні, інформує 24 канал.

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Путін закликав "оперативно виявляти зрадників"

За словами російського диктатора, ситуація на анексованих територіях України "вкрай складна". Він закликав співробітників ФСБ запобігати терактам і охороняти стратегічні об'єкти.

Фраза про зрадників, шпигунів та диверсантів пролунала, коли Путін звертався до контррозвідників. Президент також закликав спецслужби "рішуче діяти" у захисті інформаційних ресурсів, боротьбі зі злочинами у сфері економіки та протидії корупції.

У Відні затримали сина ексспівробітника російського генштабу

У Відні затримали громадянина Греції російського походження. Його підозрюють у шпигунстві.

Так, підозрюваний передавав російській владі відомості про настрої в Австрії, загальну соціальну ситуацію, зовнішню політику та ситуацію з безпекою в країні. З 2018 до початку 2022 року він здійснив 65 поїздок, зокрема до Росії, Білорусі, Туреччини та Грузії. Востаннє до Москви він прилетів напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну.

До речі, підозрюваний досі лишається на волі. Наразі він очікує на засідання суду, де йому буде пред'явлено звинувачення.