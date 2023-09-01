Путин сам разрушает Россию: как Китай готовится отхватить себе часть ее территории

Китайский государственный сайт опубликовал новые карты, на которых прихватил часть территорий России. Кремлевские пропагандисты очень жаловались на этот счет, но обвинять должны только Владимира Путина.

Глава Кремля сам раздает российские территории Китаю и таким образом разваливает "великую". Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Демаркационная кампания Путина

По словам Гудкова, была перенесена граница между Россией и Китаем. Отошедшая последнему территория была больше, например, чем Крым.

У Китая совсем не было Амура (река на Дальнем Востоке – 24 Канал) – граница проходила по китайскому берегу. А теперь он проходит по центру фарватера и там часть островов с хорошей территорией отошли Китаю,

– объяснил оппозиционный политик.

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Поэтому неудивительно, что в этот раз Китай забрал пока на карте остров. Но настроен он серьезно.

"Ослабление России этому способствует. Путин сам разрушает Россию. Там нет большего врага, который готов ее уничтожить. Китай это понимает, поэтому начинает рисовать карты с частью территорий, которые считает своими или пытается такими сделать", – добавил Гудков.

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