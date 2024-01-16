Это часть России и люди хотят к нам, – Путин цинично высказался об оккупированных территориях

Владимир Путин 16 января выступил на форуме "Малая Родина - Сила России" и сделал ряд циничных заявлений по Украине. Российский диктатор нагло заверил, что люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, якобы хотят быть частью страны-агрессорки.

В то же время Путин заявил, что Россия вроде бы была готова к переговорам. Но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.

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Путин возмутил новым заявлением

По словам российского диктатора, украинские "националистические элементы" якобы оказались "более агрессивными". В то же время он цинично отметил, что украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, якобы всегда стремились к присоединению к стране-агрессорке.

Люди хотят быть с Россией, они уже сегодня часть России, и мы сделаем все, чтобы выполнить поставленные задачи, – заявил глава Кремля.

Как отметил Путин, у Запада не получится навязать России "свою демократию".

Кремлевский диктатор снова решил поучать истории

Владимир Путин решил еще раз удивить своими сомнительными знаниями в истории. Российский глава подчеркнул, что Украина якобы получила свою независимость посредством декларации, в которой отмечалось, что она является нейтральным государством.

Подобные абсурдные заявления лишь очередное доказательство российской пропаганды. В то же время, диктатор рассказал, что борьба России с Украиной началась гораздо раньше, вспомнив российско-грузинскую войну в 2008 году.

Война России с Украиной началась еще в 2008 году, когда для Украины и Грузии открыли двери в НАТО,

– заявил Путин.

Ситуация на временно оккупированных территориях: коротко