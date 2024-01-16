Это часть России и люди хотят к нам, – Путин цинично высказался об оккупированных территориях
Владимир Путин 16 января выступил на форуме "Малая Родина - Сила России" и сделал ряд циничных заявлений по Украине. Российский диктатор нагло заверил, что люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, якобы хотят быть частью страны-агрессорки.
В то же время Путин заявил, что Россия вроде бы была готова к переговорам. Но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.
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Путин возмутил новым заявлением
По словам российского диктатора, украинские "националистические элементы" якобы оказались "более агрессивными". В то же время он цинично отметил, что украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, якобы всегда стремились к присоединению к стране-агрессорке.
Люди хотят быть с Россией, они уже сегодня часть России, и мы сделаем все, чтобы выполнить поставленные задачи, – заявил глава Кремля.
Как отметил Путин, у Запада не получится навязать России "свою демократию".
Кремлевский диктатор снова решил поучать истории
Владимир Путин решил еще раз удивить своими сомнительными знаниями в истории. Российский глава подчеркнул, что Украина якобы получила свою независимость посредством декларации, в которой отмечалось, что она является нейтральным государством.
Подобные абсурдные заявления лишь очередное доказательство российской пропаганды. В то же время, диктатор рассказал, что борьба России с Украиной началась гораздо раньше, вспомнив российско-грузинскую войну в 2008 году.
Война России с Украиной началась еще в 2008 году, когда для Украины и Грузии открыли двери в НАТО,
– заявил Путин.
Ситуация на временно оккупированных территориях: коротко
- Во временно оккупированном Бердянске 13 января раздался взрыв. Местные сообщали о столбе дыма и громких звуках. По предварительной информации, попадание было в порт, который россияне полностью милитаризовали. По предварительной информации, российские захватчики полностью перекрыли центральную часть города, именно там расположен порт. Были закрыты все проезды, вокруг кружили многие машины скорой помощи. Судя по этому, можно предположить, что последствия взрыва достаточно серьезны.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в последние дни на временно оккупированных территориях ежедневно раздаются взрывы и происходит ликвидация противника. Так, 14 января силы сопротивления взорвали автомобиль, на котором передвигались вражеские войска. Уже утром во вторник, 16 июля, взрывы слышались во временно оккупированном Бердянске.
- С другой стороны, на территории временно оккупированной Запорожской области происходят постоянные проблемы с коммунальными услугами и интернетом. Обычно он больше не работает, чем работает. По словам Федорова, местные жители еще больше погружаются в информационный вакуум, потому что нет интернета. И даже при использовании VPN они не могут получать объективную информацию.