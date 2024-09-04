Это не монгольская инициатива: кто организовал визит Путина в Улан-Батор

Российский диктатор совершил визит в Монголию, которая должна была бы его арестовать, однако этого не сделала. Формально в Монголию Путина пригласил президент страны, однако на самом деле инициировал визит не он.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что поездка была работой самой России. В то время Монголия отказаться не могла из-за определенной зависимости от Кремля и желания выгоды.

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Кто организовал визит Путина в Улан-Батор

По мнению политолога, приглашение Путина не было инициативой президента Монголии. Как пример, ранее МИД Украины ездил в Китай, приглашение как бы инициировала китайская сторона, однако это было результатом диалога.

Поэтому я думаю, что это была работа российского министерства иностранных дел. Монгольская сторона формально взяла на себя эту инициативу,

– подчеркнул Буряченко.

Политолог пояснил, что Монголия еще в 1990-х годах отдала России часть своего суверенитета и предприятий России за глобальный долг около 15 миллиардов долларов. Кроме этого, эта страна является энергозависимой от страны-агрессора и хочет получить определенные гарантии для осуществления транзита "Сила Сибири – 2", что является еще одной нитью транспортировке газа из России в Китай.

Эта страна не может обменять это на непонятные перспективы задержания Путина. Это очевидно,

– отметил Буряченко.