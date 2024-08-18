Генералы просят Путина остановиться: как Кремль теряет власть из-за Курской операции

Российские генералы ФСБ вероятно уже просят Владимира Путина остановиться и забрать войска из Украины, ведь все "идет не по плану". Между тем партнеры Украины продолжают помогать нашему государству.

В России есть люди, которые готовы восстать против Путина. Об этом 24 Каналу рассказали исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн и общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. отметив, что уже и российские пропагандисты начинают снимать завесу всемогущего Кремля.

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Как Кремль теряет власть из-за Курской операции

Россия может получить помощь от Запада, чтобы "полностью не умереть с голоду" только тогда, когда признает поражение. До тех пор Запад будет помогать и поддерживать Украину, ведь наше государство является гарантией безопасности для всего мира.

Мир настолько напугался Путина, что уже Германия помогает Украине в войне против России. Все варианты сводятся к тому, что Украина победит,

– отметил Рашкин.

Сейчас мир делает ошибку, не вспоминая мятеж Евгения Пригожина, который остановился от Москвы на 200 километров. Нужно сделать правильный вывод – ВСУ начали операцию в Курской области, продолжают наступать, россияне остановить украинских военных не могут. Нет реакции не то что Китая, российские пропагандисты уже говорят о том, что "что-то происходит не хорошо, есть рискованный момент для россиян".

Однако это рискованный момент не для россиян, а для российского режима. И человек из России, который готов говорить, что он против криминального режима в Москве и поддерживает Украину, как суверенную страну и ее право на границы 1991 года, он может сбежать на Запад. Мы должны продвигать бегство "мозгов",

– отметил Эпштейн.

Он добавил, что именно сейчас, во время Курской операции, есть такой момент, когда нужно говорить с россиянами. Те граждане страны-агрессора, которые готовы атаковать российского диктатора, должны иметь право выехать в Европу.