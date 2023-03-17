Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он отметил, что в настоящее время в России происходит разлом двух миров.

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Россия делится на два мира

Первый – Россия против насилия. Вторая – Россия, которая "за" войну. Эти два мира не равны по своему количеству, но большие, сказал Олевский.

"Россиян внутри страны, которые против войны, их много. Те, кто не уехал, платят колоссальную цену: у них отбирают детей и отправляют в детские дома. Они живут под постоянным страхом – что говорить себе под нос, чтобы на них не написали донос", – объяснил детали оппозиционный журналист.

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Правоохранительная система в этой ситуации тоже не поможет, потому что она защищает не закон, а непосредственно Путина, считает редактор The Insider.

Путин действительно держит людей в заложниках. Поэтому те, кто не уехал, находятся под давлением и угрозами,

– еще раз подчеркнул Тимур Олевский.

Работает экономическое давление

Путин усилил свою власть благодаря экономическому давлению. Пока удалось часть российской экономики импортозаместить, и в настоящее время она может существовать. Но это недолго. Большое раздражение у россиян начнется тогда, когда станет заметно большую разницу с достижениями всего мира – такое мнение высказал оппозиционный журналист.

"Условно говоря, люди, которым ФСБ выдаст паспорт и позволит уехать из страны в командировку, привезут из Парижа телефон новой модели, чего в России не сможет создать экономика. Такое раздражение было в СССР", – напомнил спикер.

Он подчеркнул, скоро экономика России не сможет много чего импортозамещать и раздражения среди населения возрастут. Но это позже. Сейчас, в данный момент, Путин действительно закрепил свою власть.

"Он смог обложить себя телами россиян, защищающих его власть, его физически от последствий, которые должны наступить после того, что он сделал. Он прикрылся "живым щитом" и щит его становится все больше. Но крепче ли – не знаю. То, что он защищает себя сейчас жизнями миллионов людей – факт. И до войны такого не было", – резюмировал Олевский.

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