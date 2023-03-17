Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він відзначив, що наразі в Росії відбувається розлом двох світів.

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Росія ділиться на два світи

Перший – Росія, яка проти насильства. Друга – Росія, яка "за" війну. Ці два світи не рівні за своєю кількістю, утім великі, сказав Олевський.

"Росіян всередині країни, які проти війни, їх багато. Люди, які не виїхали, платять колосальну ціну: в них відбирають дітей і відправляють до дитячих будинків. Вони живуть під постійним страхом – що казати собі під ніс, щоб на них не написали донос", – пояснив деталі опозиційний журналіст.

Тимур Олевський про ситуацію всередині Росії: дивитись відео

Правоохоронна система у цій ситуації теж не допоможе, бо вона захищає не закон, а безпосередньо Путіна, вважає редактор The Insider.

Путін дійсно тримає в заручниках людей. Тому ті, хто не поїхав, знаходяться під тиском і погрозами,

– ще раз підкреслив Тимур Олевський.

Працює економічний тиск

Путін посилив свою владу завдяки економічному тиску. Поки вдалося частину російської економіки імпортозамістити і наразі вона може існувати. Але це не на довго. Велике роздратування у росіян розпочнеться тоді, коли стане помітна велика розбіжність із досягненнями усього світу – таку думку висловив опозиційний журналіст.

"Умовно кажучи, люди, яким ФСБ видасть паспорт і дозволить виїхати з країни у відрядження, привезуть з Парижу телефон нової моделі, чого в Росії не зможе створити економіка. Таке роздратування було в СРСР", – нагадав спікер.

Він підкреслив, згодом економіка Росії не зможе багато чого імпортозаміщувати і роздратування серед населення зростуть. Але це згодом. Наразі, в моменті, Путін дійсно закріпив свою владу.

"Він зміг обкласти себе тілами росіян, які захищають його владу, його фізично від наслідків, які мають настати після того, що він зробив. Він прикрився "живим щитом" і щит його стає все більшим. Але чи міцніше – не знаю. Те, що він захищає себе зараз життями мільйонів людей – факт. І до війни такого не було", – резюмував Олевський.

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