Путин никогда в жизни так не вел себя, – политтехнолог заметил интересные детали вояжа в Дагестан

Владимир Путин внезапно приехал в Дагестан. Судя по всему, в Кремле понимают, что следующий возможный "взрыв" может быть на межэтнической почве. И начаться он может с Северного Кавказа.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что российский диктатор, вероятно, еще посетит какие-нибудь республики страны-агрессора.

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"Даже визуально посмотреть на этого персонажа, который там был… ну как это Путин визуально килограммов на 7 похудел за один день? Он вел себя как американский или европейский политик – снимал пиджак, в рубашке ходил и обнимался", – отметил политтехнолог.

А сам российский диктатор никогда в жизни себя так не ведет. Он даже после вручения верительных грамот послам в апреле 2023 года отказался продолжать банкет. Мол, все из-за "карантинных ограничений". А в Дагестане президент России со всеми обнимался. Понятно, что весь Дагестан до визита Путина точно не сидел на 7-дневном карантине.

Поэтому я никогда в жизни не поверю, что Путин, который сидит в бункере, боится даже своих, ему дополнительную охрану (дают – 24 Канал) на совете безопасности, этот 10-метровый стол… Вот этот Путин вдруг решил с кем-то, с простыми людьми обниматься. Это полная чушь,

– подчеркнул Тизенгаузен.

К тому же многие заметили, что у российского диктатора был загримированный синяк под глазом.

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Показательная поездка

Бункерный дед почувствовал, что на фоне его ослабления внутри России после попытки мятежа Пригожина могут "поднять голову", в частности, "сепаратистские силы". В частности, на Северном Кавказе.

"Поэтому этот вояж был туда. Я думаю, что он сейчас будет ездить по наиболее проблемным регионам и показывать, что, мол, "я с вами, все спокойно", – предположил политтехнолог.

Также могут быть кадровые очистки в республиках. Однако это не спасет российского диктатора ни от очередного бунта, ни от "взрыва" на межэтнической почве.

Вояж российского диктатора