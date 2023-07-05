Прикрытие для настоящего Путина: зачем двойник диктатора летал в Дагестан

В конце июня, после неудачного мятежа Евгения Пригожина, Владимир Путин внезапно поехал в Дагестан. Однако существует версия, что туда поехал как сам президент России, так и его двойник.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что было понятно, что когда российский диктатор обнимался с людьми, – это не был настоящий Путин.

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"Когда летит куда-то двойник, все равно поднимают спецборт, охрана и т.д. И вместе с этим двойником туда в Махачкалу приезжал и этот Путин", – считает политтехнолог.

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То есть, не нужно было поднимать в воздух еще один борт или что-то еще. К тому же недалеко от этого региона России расположен Иран. Поэтому можно предположить, что настоящий Владимир Путин имел какую-то закрытую встречу. В то же время тот российский диктатор, который общался с людьми, – прибыл туда для отвлечения внимания.

Суть этого визита никто не понял. Версия, что под прикрытием прибыл туда Путин для переговоров с иранской стороной – вполне вероятна. Похоже на конспирологию, но иногда некоторая конспирология кажется мне очень правдоподобной,

– отметил Тизенгаузен.

Визит Владимира Путина в Дагестан