Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Владимиру Путину не хочется показывать причинно-следственную связь этих событий. Гораздо интереснее – показать определенные результаты.

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Попытка расколоть власть в Украине

Иван Ступак отметил, что у россиян такой большой руководитель и геостратег, однако его постоянно все "надувают".

А Путин еще не устал надуваться? "Надули нас, обманули". Все его обманывают. Это вопрос в первую очередь к российским гражданам. А основная цель этой речи – показать, что они единственные выполняли обещания, а все остальные их обманывали – и Киев, и Брюссель, и Вашингтон,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, это безоговорочная попытка расколоть даже не украинское общество, а украинскую власть. Ведь Путин именно на этой площадке заявил, что не видит перспектив разговора с президентом Владимиром Зеленским, поскольку он уже "нелегитимный".

Однако есть председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, с которым можно вести переговоры.

Я это расцениваю не как попытку начать мирные переговоры, хотя такая ситуация в России проговаривается, а попытку расколоть власть, чтобы президент Зеленский начал с недоверием относиться к председателю Верховной Рады Украины, подозревать его в президентских амбициях, в амбициях захватить власть в стране. То есть все так, как любят это россияне,

– подытожил Иван Ступак.

Диктаторы не признают легитимность Зеленского