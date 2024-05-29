Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Владіміру Путіну не хочеться показувати причинно-наслідковий зв’язок цих подій. Набагато цікавіше – показати певні результати.

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Спроба розколоти владу в Україні

Іван Ступак наголосив, що в росіян такий великий керівник та геостратег, проте його постійно всі "надувають".

А Путін ще не втомився надуватися? "Надулі нас, обманулі". Всі його обманюють. Це питання першочергово до російських громадян. А основна мета цієї промови – показати, що вони єдині виконували обіцянки, а всі решта їх обманювали – і Київ, і Брюссель, і Вашингтон,

– сказав ексспівробітник СБУ.

На його думку, це беззаперечна спроба розколоти навіть не українське суспільство, а українську владу. Адже Путін саме на цьому майданчику заявив, що не бачить перспектив розмови із президентом Володимиром Зеленським, оскільки він вже "нелегітимний".

Проте є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, з яким можна вести перемовини.

Я це розцінюю не як спробу почати мирні перемовини, хоча така ситуація в Росії проговорюється, а спробу розколоти владу, щоб президент Зеленський почав із недовірою ставитися до голови Верховної Ради України, підозрювати його в президентських амбіціях, в амбіціях захопити владу в країні. Тобто все так, як полюбляють це росіяни,

– підсумував Іван Ступак.

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