Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Владіміру Путіну не хочеться показувати причинно-наслідковий зв’язок цих подій. Набагато цікавіше – показати певні результати.
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Спроба розколоти владу в Україні
Іван Ступак наголосив, що в росіян такий великий керівник та геостратег, проте його постійно всі "надувають".
А Путін ще не втомився надуватися? "Надулі нас, обманулі". Всі його обманюють. Це питання першочергово до російських громадян. А основна мета цієї промови – показати, що вони єдині виконували обіцянки, а всі решта їх обманювали – і Київ, і Брюссель, і Вашингтон,
– сказав ексспівробітник СБУ.
На його думку, це беззаперечна спроба розколоти навіть не українське суспільство, а українську владу. Адже Путін саме на цьому майданчику заявив, що не бачить перспектив розмови із президентом Володимиром Зеленським, оскільки він вже "нелегітимний".
Проте є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, з яким можна вести перемовини.
Я це розцінюю не як спробу почати мирні перемовини, хоча така ситуація в Росії проговорюється, а спробу розколоти владу, щоб президент Зеленський почав із недовірою ставитися до голови Верховної Ради України, підозрювати його в президентських амбіціях, в амбіціях захопити владу в країні. Тобто все так, як полюбляють це росіяни,
– підсумував Іван Ступак.
Диктатори не визнають легітимність Зеленського
- Кремлівський диктатор Владімір Путін і самопроголошений глава Білорусі Алєксандр Лукашенко заявили, що не визнають легітимність президента Зеленського.
- За словами Путіна, український парламент і Конституційний суд мають вивчити українську конституцію, щоб визначити законність перебування чиновників на посадах після закінчення встановленого терміну. Таке посилання Путіна на Конституцію України є досить дивним, адже вона прямо дозволяє чинному президенту відкладати вибори та залишатися на посаді після закінчення свого терміну під час воєнного стану.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що є питання легітимності Путіна, адже диктатор при владі вже 5 термін, а в 2020 році він переписав конституцію під себе.
- Цікаво, що Європейський Союз визнає Зеленського чинним президентом України після завершення його 5-річного терміну та не має сумнівів у його легітимності.