В "Лужниках" на 22 февраля запланирован очередной шабаш. Гнилой "изюминкой" мероприятия станет выступление Владимира Путина. Возможно, он выползет из бункера, чтобы увидеть Клаву Коку. Или отправит своего двойника.

Анонс концерта распространили росСМИ, сообщает 24 канал. По случаю шабаша Путину нужна новая массовка на сцене и в зале. Прошлая уже начинает заканчиваться. В частности, "герой" из новогоднего поздравления диктатора Юрий Шнайдер уже не сможет услышать Коку, потому что получил билет на концерт к Кобзону.

Обратите внимание Подготовка к 24 февраля: как Путин хочет компенсировать неудачи на фронте

Российские паблики активно призывают людей на митинг-концерт. Шабаш состоится в "Лужниках". А выступят перед купленной аудиторией путинисты Клава Кока, Руки вверх, Полина Гагарина и Niletto.

Российские "звезды" сияют настолько ярко, что на их концерт даже не могут собрать зрителей. Придется обещать 500 рублей и мерч.

Двойники Путина "светятся" уже чаще

Путин любит концерты. Но так сильно боится поехать в Кобзон, что уже пересел на бронепоезд . Это связывают с тем, что самолет проще выследить.

Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Минобороны – рассказал, что Путин пытается все реже выходить даже к своим приспешников. Потому двойники работают постоянно.

Его действительно прячут от людей, но для того, чтобы убедиться в этом, не нужно использовать закрытые источники. Достаточно увидеть забавные длинные столы, за которыми он сидит, или одинокого диктатора в церкви по праздникам, постановочные массовки вокруг него,

– напомнил представитель ГУР.

Путин – болен и физически, и психологически. Это касается и российского режима, и российского общества.