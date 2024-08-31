Путин об этом публично заговорил: что обеспокоило верхушку России

Владимир Путин пытается показать, что в России якобы нет проблем, вызванных войной. Впрочем уровень жизни и состояние экономики страны-агрессора свидетельствуют совсем о другом.

Сознание россиян настолько изменено пропагандой, что на их мысли трудно повлиять. Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009 годов) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что власть работала над этим десятилетиями.

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Что волнует Путина

Даже властная верхушка понимает, что с экономикой что-то не так. Цены выросли просто невероятно, а население просто не может позволить себе что-то приобрести. Со временем это может привести к вещам, которых российский диктатор совсем не ожидает.

Удивляет, что в последнее время Путин открыто заговорил о проблемах с инфляцией. Рост цен стал вызовом для всех, а глава Кремля уже говорит об этом публично,

– отметил Владимир Огрызко.

Путин перевел экономику на военные рельсы. Но стоит помнить, что эта экономика ничего другого кроме пушек и снарядов не производит. Армия остается главным потребителем. Формально такое производство дает прирост экономики, но для развития самой экономики это ничего не значит.

Например, была инвестиция в военную технику, но ее уничтожили. Фактически деньги ушли в воздух. Экономика от этого развиваться не будет,

– отметил бывший министр иностранных дел Украины.

Несмотря на все, противоречия и недовольство, которые нарастают в России, рано или поздно дадут о себе знать. Владимир Путин уже должен к этому готовиться.