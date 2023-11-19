Вполне реально, что Владимир Путин мог загрустить из-за самого факта общения Си и Байдена. Такими мыслями с 24 Каналом поделилась консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

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Китай и Россия имеют не только разные мечты, но и кровати

Гриценко отметила, что все надежды России на Китай состоят в том, чтобы оставаться идеологическими противниками против Соединенных Штатов. Однако Поднебесная смотрит на противостояние совсем иначе – если Москва настроена на серьезный конфликт с Вашингтоном, то Пекин пытается найти определенный компромисс и общие интересы для сотрудничества.

вопросы климата;

ограничение контроля наркотрафика;

интернациональный терроризм.

Китай надеется найти мирное существование в отличие от России. То есть, Поднебесная не стремится к "лобовому" столкновению с США, а стремится будто "разделить мир". Также можно предположить, что россияне поняли, что сближение между Китаем и США было неизбежным. В конце концов, повлиять на отношения Си и Байдена не сможет, так как потеряла свой геополитический статус во всех регионах.

Заметьте! В марте 2023 года китайский лидер Си Цзиньпин приезжал с визитом в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Многие эксперты охарактеризовали встречу китайской пословицей – "Одна кровать – разные мечты ".

Но даже кровати были разными, стояли отдельно по комнатам, если можно так сказать. Китай имеет совершенно иную стратегию и мировоззрение, чем Россия, и пользуется ею для решения своих национальных интересов. Враждебные мечты, которые у России есть в отношении США, они уже никогда не будут реализованы, и, если они возложили определенные надежды на Китай, то он вряд ли сможет помочь,

– подчеркнула Алина Гриценко.

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Однако в определенной степени Россия и Китай идеологические союзники. Обе страны выступают против однозначной гегемонии США в мире. При этом Пекин стремится к полицентризму: враждебная политика в отношении США призвана доказать, что различные политические системы или устройства могут одновременно существовать в мире и не подвергаться критике со стороны других государств. Россия же своей политикой в отношении США хочет разграничить мир на два блока и вернуть всех к 20 веку, но стране-террористу этого уже не удастся.

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