Цілком реально, що Владімір Путін міг засумувати через сам факт спілкування Сі та Байдена. Такими думками з 24 Каналом поділилася консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

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Китай та Росія мають не лише різні мрії, але й ліжка

Гриценко зауважила, всі сподівання Росії на Китай полягають в тому, аби залишатися ідеологічними противниками проти Сполучених Штатів. Однак Піднебесна дивиться на протистояння зовсім інакше – якщо Москва налаштована на серйозний конфлікт із Вашингтоном, то Пекін намагається знайти певний компроміс та спільні інтереси для співпраці, зокрема:

питання клімату;

обмеження контролю наркотрафіку;

міжнародний тероризм.

Китай сподівається відшукати мирне існування на відмінно від Росії. Тобто, Піднебесна не прагне "лобового" зіткнення зі США, а прагне наче "поділити світ". Також можна припустити, що росіяни все-таки зрозуміли, що зближення між Китаєм та США було неминучим. Зрештою, вплинути на взаємини Сі та Байдена не зможе, адже втратила свій геополітичний статус у всіх регіонах.

Зауважте! У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін приїздив із візитом у Росію, аби зустрітися з Владіміром Путіним. Багато експертів схарактеризували зустріч китайським прислів'ям – "Одне ліжко – різні мрії".

Та навіть ліжка були різними, стояли окремо по кімнатах, якщо можна так сказати. Китай має абсолютно іншу стратегію та світобачення, аніж Росія, і користується нею задля вирішення власних національних інтересів. Ворожі мрії, які Росія має щодо США, вони вже ніколи не будуть реалізовані, і, якщо вони поклали певні сподівання на Китай, то він навряд чи зможе допомогти,

– підкреслила Аліна Гриценко.

Гриценко про реакцію Путіна на зустріч Байдена та Сі: дивитися відео

Проте певною мірою Росія та Китай ідеологічні союзники. Обидві країни виступають проти однозначної гегемонії США у світі. При цьому Пекін прагне поліцентризму: ворожа політика щодо США покликана довести, що різні політичні системи чи устрої можуть одночасно існувати у світі й не підлягати критиці з боку інших держав. Натомість Росія своєю політикою щодо США хоче розмежувати світ на два блоки й повернути всіх до 20 століття, але країні-терористці цього вже не вдасться.

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