"У Путина усиливается паранойя": почему диктатор заговорил о своем преемнике

Недавно Владимир Путин сообщил, что он "думает о своем преемнике". Однако такие слова могут быть специальным блефом.

Диктатор таким образом хочет проверить свои элиты. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что Путин не готовится к передаче власти, на что есть несколько причин.

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Почему Путин заговорил о преемнике

По словам политолога, то, что Путин сообщил, что он ожидает нескольких кандидатов на должность главы Кремля, является просто игрой. Российский диктатор не собирается передавать власть из-за нескольких признаков:

Усиленная паранойя в голове – как и большинство диктаторов, он начинает подозревать людей, которые есть рядом с ним, "во всем";

Опыт предшественника – Путин помнит, как в течение первого года своего правления семья Ельцина потеряла большинство тех направлений, которые считала, что будут оставаться за ней (например, экспорт оружия).

Более того, российский диктатор не имеет серьезных проблем со здоровьем, чтобы добровольно покинуть пост. Интересно, что Путин мог такими словами повторить "трюк" Иосифа Сталина. Тот в свое время сказал, что хочет "дать дорогу молодым" и все его окружение начало просить его остаться.

Не удивительно, если мы это услышим и от окружения Путина. Все такие заявления делаются, чтобы сделать проверку элит на свою важность и на их преданность,

– подчеркнул Денисенко.

Политолог добавил, что одним из главных страхов рядового россиянина является то, что Путин умрет и не оставит своего преемника. Однако Путину безразлично, чего боятся его люди и что с ними будет.

К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок высказал мнение о том, что заявление Путина о преемнике может иметь интересный вариант событий – в России уже давно обсуждают отстранение его от власти, особенно на фоне возможного принятия решения об окончании российско-украинской войны.