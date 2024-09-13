Поле для маневра: военный сказал, почему Путин подогревает риторику войны с НАТО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в случае предоставления украинскими партнерами нашей стране разрешения для ударов западным оружием вглубь России, то НАТО, мол, придется воевать с Россией. Такие заявления свидетельствуют о растерянности диктатора и его попытки поиска "выгодного проигрыша" в войне.

Кремль боится проиграть в войне именно Украине, поэтому и подогревает риторику о войне с НАТО. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Кремлю важно иметь поле для маневра на международной арене.

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Почему Путин подогревает риторику войны с НАТО

По словам председателя Совета резервистов, если бы Путин подобным заявлением хотел бы подойти к всеобщей мобилизации, то основанием этому лучше бы служила Курская операция. Однако только в случае, если бы ВСУ оказало сопротивление местное население, чего не произошло.

Российский диктатор давно бы хотел доказать на доказательной базе, что война против Украины является войной против НАТО. Ведь проиграть нашему государству для Путина – это ниже его достоинства.

России нужно подогревать риторику войны с НАТО, ведь в случае поражения они "проиграют не Украине",

– отметил Тимочко.

Кроме этого, весь цивилизованный мир знает, что если в ядерную страну заходят войска, она может использовать ядерное оружие для своей безопасности. Однако Кремль после начала Курской операции, этого не сделал, угрозы "ядерной палкой" не работают. Европа, по мнению председателя Совета резервистов, была из-за этого удивлена.

Из-за этого России приходится менять повестку дня, готовить определенный посыл для своего населения. Поэтому Кремль и продвигает мнение среди россиян, что война против Украины является угрозой для НАТО.

Более того, Россия должна подыгрывать такую риторику через своих союзников, а именно Иран, Северную Корею или даже Китай. Если Украина получит разрешение от Запада для ударов в глубь России, это серьезно сократит поставки военной помощи стране-агрессору от них.

России нужно на высоком уровне держать эту риторику, чтобы иметь поле для маневра на международной арене, особенно перед Саммитом мира. Тогда страна-агрессор сможет заявить, что на нее давит НАТО,

– объяснил Тимочко.