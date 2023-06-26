"Ничего более жалкого не видели": россияне возмущены "эпохальным" обращением Путина

В Кремле 26 июня анонсировали "важное обращение" российского диктатора Владимира Путина, которое якобы "определит судьбу России". Однако он наговорил лишь бред о "сплоченности", чем вызвал недовольство россиян.

"Сверхважное" обращение, ранее анонсировавшее Песков продолжалось всего несколько минут, однако "эпохального" ничего российский диктатор не озвучил. Как отреагировали на обращение Путина россияне – сообщает 24 Канал.

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"И что это было?"

Российские соцсети разразились недовольством из-за обращения своего "царя". Пропагандистские ресурсы, поддерживающие проведение так называемой "спецоперации", анонсировали речь Путина как нечто "важное", что "может изменить судьбу страны в будущем". Однако "историческая" речь не удалась.

Раскритиковали Путина не только обычные пользователи соцсетей, но и его пригвостни. К слову, террорист Гиркин назвал выступление российского президента "жалким".



Горкин об обращении Путина / скриншот из соцсетей

В ожидании "эпохального" текста от русского диктатора были и соцсети и русские военные. Но они были вынуждены слушать несколько минутную жалобу "бункерного" о "смуте" и "гибели товарищей".

Как отреагировали сети на обращение / скриншоты из соцсетей

Обычные пользователи соцсетей своих слов не подбирали и открыто критиковали Путина. Некоторые писали о том, чтобы он "вообще не выступал", а другая часть – критиковала Пескова за "громкий анонс".

Россияне раскритиковали Путина / скриншоты из соцсетей

Что наговорил Путин в обращении

После мятежа Пригожина и его "переселение" в Беларусь в Кремле анонсировало "важное" обращение российского диктатора. В частности, Песков заявлял, что "это обращение решит судьбу будущего страны". Однако шума было больше, чем самого выступления.

Путин в своем несколько минутном обращении рассказывал россиянам бред о "сплоченности" перед "опасностью". Конечно, обвинять во всем только Пригожина он не мог, а потому и вспомнил Украину и "коллективный Запад", которые пытались воспользоваться случаем.

Однако следует отметить, что российский диктатор в обращении начал говорить о потерях. Комментируя "восстание" вагнеровцев, он заявил, что на фронте "гибнут товары". Кроме того, Путин подтвердил гибель российских лётчиков во время мятежа Пригожина.

Вместе с тем он предложил вагнеровцам выход – подписать контракт с российским минобороны. Интересно, что Путин предложил "вернуться в семью" наемникам, учитывая, что большая часть из них была осуждена за убийство членов семьи.