Уже даже на российском телевидении российские пропагандисты резко "обнаружили", что в путинской армии воруют. Из-за этого "бедным новобранцам" нужно все покупать самим за свои деньги.

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев возмутился из-за истории "мальчика", родителям которого прислали огромный список. Он призвал сажать за решетку всех, кто обворовывает армию, ведь, мол, Россия выделяет на нее огромные средства, передает 24 Канал.

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Соловьев разнес верхушку Кремля из-за "мальчика", которого призвали

Российский пропагандист на телевидении рассказал об истории "мальчика", который служит. Его родителям прислали огромный список, что нужно купить. Соловьева же попросили помочь.

Вот у меня простой вопрос. Страна выделяет огромные средства, чтобы все было. Это беспредел одного командира? Это просто кожу спускать с таких надо, сажать за статью дискредитации армии, которые говорят идите и купите,

– возмутился он.

Пропагандист добавил, что у российских военных должно быть абсолютно все.

Кроме того, он отметил то, как его страна прошла через частичную мобилизацию. Соловьев сказал о лице, которая, якобы, сейчас сидит за решеткой, ведь она была виновата в том, что тогда все ходили и все покупали. Разумеется, ни имени, ни фамилии он "не вспомнил".

Пока российские пропагандисты пытаются "разоблачить правду", Владимир Путин и вся верхушка Кремля продолжает обворовывать свою армию. Правоохранительные органы страны-агрессора, якобы, не имеют понятия, что происходит.

Интересно! Соловьев уже не впервые критикует действия Кремля. Так, недавно он намекнул на необходимости отставки Путина. Пропагандист заявил, что для улучшения обороноспособности России и борьбы с коррупцией возможно необходима "отставка верховного".