Где эта все?, – Соловьев визжит из-за нелепости русских

Российский пропагандист Владимир Соловьев никак не может понять, почему же Россия никак не развивается и не имеет прогресса. Страна-агрессор не может дать своим военным новых технологий, в отличие от Запада.

Он пожаловался, что россиянам нужно решать эту проблему и реально что-то делать. Больше всего пропагандиста оскорбило лазерное оружие, которое, по его мнению, должны были бы использовать оккупанты, передает 24 Канал.

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Соловьев визжит из-за несостоятельности россиян

Российский пропагандист в эфире начал обвинять россиян в упадке технологий. Рассказал, что лазерное оружие, которое сейчас страны НАТО будут использовать для сбивания дронов, должно быть в России. Якобы уже давно военно-промышленный комплекс страны-агрессора разрабатывает современное лазерное оружие "Пересвет" и имеет Нобелевскую премию за изобретение лазера.

У нас это где? У нас эти разработки были еще давно. Где это все?,

– завопил пропагандист.

Затем он дал наставление России, что нужно изготавливать большее количество оружия, но страна-агрессор не имеет правильного металла. Обвинил российское материаловедение в том, что они не сделали шага вперед российским оружейникам.

Почему мы не думаем наперед? Ничего, что возраст автомата Калашникова старше, чем мы все здесь. Возможно прогресс и различные модификации тоже существуют?,

– спросил Соловьев.