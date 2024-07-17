Він поскаржився, що росіянам потрібно розв'язувати цю проблему та реально щось робити. Найбільше пропагандиста образила лазерна зброя, яку, на його думку, мали б використовувати окупанти, передає 24 Канал.

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Соловйов верещить через недолугість росіян

Російський пропагандист в етері почав звинувачувати росіян у занепаді технологій. Розповів, що лазерна зброя, яку зараз країни НАТО будуть використовувати для збиття дронів, повинна бути в Росії. Буцімто вже давно військово-промисловий комплекс країни-агресорки розробляє сучасну лазерну зброю "Пересвіт" та має Нобелівську премію за винайдення лазера.

В нас це де? В нас ці розробки були ще давно. Де це все?,

– заверещав пропагандист.

Потім він дав настанову Росії, що потрібно виготовляти більшу кількість зброї, але країна-агресорка немає правильного металу. Звинуватив російське матеріалознавство у тому, що вони не зробили кроку вперед російським зброярам.

Чому ми не думаємо наперед? Нічого, що вік автомата Калашникова старший, ніж ми всі тут. Можливо прогрес та різні модифікації теж існують?,

– запитав Соловйов.