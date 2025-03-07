"Гордился быть украинцем": на фронте погиб комбат 37 бригады морпехов

На войне с Россией погиб командир 1 батальона морской пехоты 37 отдельной бригады морской пехоты Владимир Стогний.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 37 отдельную бригаду морской пехоты.

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Владимир Стогний погиб на фронте

Старший лейтенант Владимир Стогний имел позывной "Золотой". Он начал свой боевой путь в 2015 году: выполнял боевые задачи в секторе АТО, впоследствии – ООС.

С начала полномасштабного вторжения военный служил в рядах 60 отдельной механизированной бригады, где занимал должность командира разведывательного взвода.

Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и при обороне города Бахмут, неоднократно спасал побратимов, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев,

– рассказали в 37 ОБрМП.

Владимир Стогний также проходил службу в 82 отдельной десантно-штурмовой бригаде, занимая должность командира разведывательной роты. Осенью 2024 года он присоединился в ряды 37 отдельной бригады морской пехоты – там военный временно исполнял обязанности командира 1 батальона морской пехоты, после чего официально занял должность комбата.

Искренне любил Украину, гордился быть украинцем, хорошо разбирался в культуре и истории родного края, верил в нашу победу и прилагал больше чем максимум усилий, чтобы приблизить этот день,

– подчеркнули военные.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая память!