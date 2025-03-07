Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 37 окрему бригаду морської піхоти.

Читайте також Людина великого серця та висококласний фахівець: на війні загинув ветеринар Захар Палій

Володимир Стогній загинув на фронті

Старший лейтенант Володимир Стогній мав позивний "Золотий". Він розпочав свій бойовий шлях у 2015 році: виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом – ООС.

Від початку повномасштабного вторгнення військовий служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, де обіймав посаду командира розвідувального взводу.

Особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут, неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою, сам також був поранений під час одного з чисельних боїв,

– розповіли в 37 ОБрМП.

Володимир Стогній також проходив службу в 82 окремій десантно-штурмовій бригаді, обіймаючи посаду командира розвідувальної роти. Восени 2024 року він долучився до лав 37 окремої бригади морської піхоти – там військовий тимчасово виконував обов'язки командира 1 батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.

Щиро любив Україну, пишався бути українцем, добре знався на культурі та історії рідного краю, вірив у нашу перемогу та докладав більше ніж максимум зусиль, аби наблизити цей день,

– підкреслили військові.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла пам'ять!