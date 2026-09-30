Почти 4 года в неизвестности: на щите вернулся воин из Житомира Владимир Тимофеев
На щите вернулся Герой Владимир Сергеевич Тимофеев. Он родился 22 сентября 1990 года в Житомире.
Свой последний бой защитник провел еще в январе 2023 года. Об этом сообщил Житомирский городской совет.
Что известно о Владимире Тимофееве
Защитник Украины с 1997 года учился в общеобразовательной школе №19 города Житомира, которую окончил в 2008 году.
Владимир был душой класса, легко находил общий язык с людьми, у него было много друзей. Его помнят как доброжелательного, искреннего и открытого юношу.
Он любил спорт и активную жизнь. В юности увлекался воркаутом, а особое место среди его увлечений занимал маунтинбайк.
"Он любил движение, свободу, преодолевать расстояния и открывать для себя новые дороги", – отметили в городском совете.
После школы поступил в Житомирский кооперативный колледж бизнеса и права, где получал образование по специальности "Финансы и кредит".
В мирной жизни Владимир работал в сфере ремонта квартир.
Он мечтал о будущем, о собственной семье, детях, о доме, в котором будет тепло от любви к самым близким людям. У него были свои планы, надежды и мечты, которые он так и не успел осуществить...
– написали в городском совете.
С началом полномасштабной войны мужчина сделал осознанный выбор – пойти защищать Украину.
26 октября 2022 года он добровольно вступил в ряды ВСУ и проходил службу в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады. С декабря того же года был командиром отделения.
Вспоминают, что Владимир был ответственным военнослужащим и надежным побратимом.
К сожалению, 6 января 2023 года во время выполнения боевого задания подразделение попало под артиллерийский обстрел, и Владимир Тимофеев погиб.
Лишь спустя 3 года и почти 9 месяцев Герой вернулся в родной Житомир на щите...
У него остались мама, братья и сестры.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким воина. Светлая память и вечная слава Герою!
Напомним, что на фронте также погиб командир из Никопольского района Игорь Тимощенко, а Волынь скорбит о потере защитника Ивана Михайлова.