Экс-директора авиазавода из Беларуси, который воевал за Россию, ликвидировали на фронте

Бывший директор Оршанского авиаремонтного завода из Беларуси, принадлежавшего "Мотор-Сич", Владимир Троицкий погиб в составе российских оккупационных войск. Известно, что еще в 2023 году он подписал контракт с российской армией.

По информации украинского проекта "Хочу жить", 1 сентября 2023 года Владимир Троицкий подписал контракт с армией России, а уже 5 ноября того же года погиб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусскую газету "Наша Нива".

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Ликвидация очередного преступника

Журналисты сообщают, что по состоянию на 31 января 2023 года Троицкий еще был заключенным в филиале "Вицьба" госпредприятия "ВК 12-ВАЛ" и, вероятно, находился в исправительной колонии №3.

Однако уже 1 сентября 2023 года мужчина подписал контракт с российской армией. Известно, что он погиб 5 ноября того же года. Предполагают, что после освобождения он устроился на завод перед тем, как пойти воевать.

Летом 2024 года белорусские силовики разыскивали его родных, что может свидетельствовать о том, что его тело до сих пор не похоронено.

Кем был Владимир Троицкий

Владимир Троицкий возглавлял Оршанский авиаремонтный завод с 2007 по 2015 год. Предприятие специализируется на ремонте вертолетов, в частности различных модификаций Ми-8, и в свое время принадлежало украинской компании "Мотор Сич".

В 2018 году его приговорили в Беларуси к четырем годам колонии строгого режима с конфискацией имущества. Троицкого признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями при строительстве аэродрома в 2011 – 2013 годах.

По словам самого Троицкого, его уголовное дело якобы было "заказом" со стороны народного депутата Украины и гендиректора "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

В те годы украинская компания приобрела 60 процентов акций Оршанского авиаремонтного завода и планировала инвестировать в его развитие. Однако уже в 2018 году самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о национализации предприятия.

Напомним, сына экс-президента "Мотор Сич" Александра Богуслаева задержали в Монако в мае 2025 года по подозрению в хищении активов компании. Арестованы его активы стоимостью полмиллиарда гривен.