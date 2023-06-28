Я бы здесь не стоял, – Труш впервые прокомментировал задержание НАБУ своих "экс-заместителей"

Силовики из НАБУ задержали двух "бывших заместителей" главы Тернопольской ОВА Владимира Труша. Впоследствии глава области прокомментировал ситуацию, отрицая свою причастность к делу. Однако факты могут указывать на другое.

В понедельник, 26 июня, правоохранители заподозрили в получении неправомерной выгоды, в частности, заместителей Труша Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Также было задержано председателя областного совета Михаила Головко.

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Труш говорит, что "не причастен"

Глава региона констатировал, что сотрудники из НАБУ должным образом проводили следственные действия. В частности, они обыскали помещение военной администрации, и сама ОВА этому способствовала.

Мы предоставили еще ряд документов, в которых нуждались работники НАБУ. То есть мы способствуем и НАБУ, и следователям, и работникам полиции,

– сказал Труш.

В то же время он не ответил на вопрос, проводились ли обыски в его доме, обосновав это тайной следствия. Однако, по его словам, к этой, вероятно, коррупционной схеме он не причастен.

Если бы я имел отношение к этому делу, я бы здесь у вас не стоял сегодня. Если бы я мог знать об этой схеме, я должен был бы о ней заявить сразу,

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, Труш отметил, что с марта 2023 оба его заместителя, которых задержали правоохранители, якобы не выполняли должностные обязанности, ведь пошли служить в Вооруженные Силы.

Почему глава ОВА мог знать о "схеме"

В сообщении НАБУ четко указаны должности и Гайдука, и Демьянчука. Там они указаны именно как заместители председателя Тернопольской ОВА. Кстати говоря, Демьянчука уже взяли под стражу , но с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен.

Виноват ли Труш, имеет ли причастность к этому делу – будут решать только правоохранители и суд. Однако неправильно было бы не вспомнить о записи, которую опубликовало НАБУ. Собственно, в ней один из экс-заместителей Тернопольской ОВА – скорее всего, Демьянчук – вспоминает имя, вероятно, именно Владимира Труша.

Итак, мужчина на видео, заявитель, говорит о том, что его волнует, чтобы "потом не было нюансов" из-за того, что они делают. Тогда первый заместитель главы ОВА отвечает, что, мол, "все нормально", ведь он "пообщался с Володькой".

В правоохранительных органах предполагают, что речь идет именно о "Володьке Труше".

Также из записи слышно, что этот "загадочный" Володя – "готов", "дал команду", и ему нужно отдать "половину".

Запись разговора тернопольских чиновников: видео НАБУ (о "Володе" ориентировочно с 3 минуты)

Суть дела

Как пишут правоохранители, тернопольские чиновники потребовали около 2,4 миллиона гривен у предпринимателя. За это они обещали ему, что коммунальное предприятие Тернопольского областного совета подпишет акт выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

За эти средства чиновники также обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед его ООО за работы, выполненные и принятые в 2022 году,

– констатировали в НАБУ.

Там также отметили, что следствие ведется по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса. В ней говорится о подкупе лица, оказывающего публичные услуги.

Как "Свобода" оправдывает Головко

Нечестно было бы не вспомнить об одном из трех фигурантов этого дела, имя которого в последние дни самое громкое в СМИ. Речь идет о председателе облсовета Михаиле Головко, который якобы с двумя "экс-заместителями" Труша причастен к "схеме".

Важно, что он принадлежит к Всеукраинскому объединению "Свобода" - сейчас эта политическая сила пытается оправдать Головко.

В пресс-службе ВО заявляют, что имеют нетерпимость к коррупции, но "в последнее время Михаил Головко получал много угроз со стороны агрессивных активистов московского патриархата" из-за того, что боролся против этой церкви.

Надеемся, что патриотическая и принципиальная позиция Михаила Головко не станет основанием для политической расправы над ним,

– написали в "Свободе".

На самом деле, не очень понятно, как борьба с УПЦ МП Головко имеет отношение к его вероятной коррупционной деятельности. Интересно, что однопартиец задержанного чиновника, мэр Тернополя Сергей Надал убежден, что если НАБУ задержала Головко, то на это, очевидно, были основания.

В заключение заметим, что сам Надал, вероятно, не святой. Его НАПК заподозрило в премировании самого себя.