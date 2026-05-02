В боях в Донецкой области: на войне погибли Владимир Забродицкий и Андрей Васюра

Украина потеряла еще двух защитников. На войне погибли волыняне Владимир Забродицкий и Андрей Васюра.

Сердца украинских военных остановились в Донецкой области. Об этом сообщили в Гороховском горсовете и Луцком горсовете.

Что известно о погибших защитниках?

Владимир Забродский погиб 19 декабря 2022 года во время выполнения боевого задания в окрестностях Бахмута. Семья военного три с половиной года ждала возвращения защитника.



На войне погиб Владимир Забродский

Громада выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя. Вместе с вами разделяем боль невосполнимой утраты,

– написали в Гороховском горсовете.

Андрей Васюра погиб 25 июля 2024 года в районе населенного пункта Новоселовка Первая. Украинский защитник родился 28 мая 1980 года.

Также вся информация о предстоящих прощаний и похорон военнослужащих будет впоследствии обнародована.

Кого еще потеряла Украина?

Игорь Сухой, мобилизован в январе 2025 года, погиб 1 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на Сумщине. После длительных поисков его тело было идентифицировано, и его похоронили на Аллее Героев в Ровно.

В Донецкой области погибла военнослужащая Алина Грузина с Сумщины в результате удара вражеского дрона. Она проходила службу в составе ВСУ в воинской части А7045 и погибла во время боевых действий в районе Славянска.

Житель Калуша Юрий Стасюк погиб на фронте. Он служил стрелком-помощником гранатометчика. Стасюк родился в 1989 году, а в ряды ВСУ присоединился в 2024 году.