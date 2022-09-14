У россиян истерика из-за визита Зеленского в Изюм – не могут понять, как так произошло

Владимир Зеленский 14 сентября прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области. Россияне не могут понять, как это произошло.

Их истерика уже несется соцсетями. Они шокированы, что лидер Украины находился всего в 20 километрах от линии разграничения, передает 24 канал.

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В частности, россияне удивляются, почему их армия не ударила по Изюму, когда там был Владимир Зеленский. Они возмутились, ведь их оружие легко достреливает в освобожденный город.

Заметим, что во время речи президента в Изюме произошел взрыв, но никто особо на это и не обратил внимание, потому что украинцев не запугать.

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Визит Зеленского в Изюм: что известно

14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм в Харьковской области, где принял участие в торжественном поднятии государственного флага над городским советом. В город также прибыла заместитель министра обороны Анна Маляр и другие представители ВСУ.

В начале мероприятий присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания. Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли, и в торжественной обстановке военные подняли украинский флаг над городским советом. Впоследствии о визите в освобожденный город сообщил и Владимир Зеленский. Он пообещал, что государственный флаг вскоре будет развеваться в каждом украинском городе.

Справка. Изюм – третий по величине город области. С 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа. По меньшей мере 1 000 гражданских погибли в Изюме с начала военного вторжения россиян. 11 сентября захватчики покинули город, их вытеснили украинские защитники.

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