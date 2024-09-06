Зеленский выступает на сессии 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии

Владимир Зеленский во время визита в Италию принял участие в сессии 50-го международного форума "Амброзетти". Во время форума президент рассказал итальянцам о ситуации с войной в Украине.

Кроме этого, глава государства во время форума "Амброзетти" также попросил итальянских партнеров помочь нашему государству защититься от вражеских целей системами ПВО. Также Зеленский раскрыл насущные потребности Украины для противодействия России.

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