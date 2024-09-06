Зеленский выступает на сессии 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии
Владимир Зеленский во время визита в Италию принял участие в сессии 50-го международного форума "Амброзетти". Во время форума президент рассказал итальянцам о ситуации с войной в Украине.
Кроме этого, глава государства во время форума "Амброзетти" также попросил итальянских партнеров помочь нашему государству защититься от вражеских целей системами ПВО. Также Зеленский раскрыл насущные потребности Украины для противодействия России.
К теме Зеленский прибыл с визитом в Италию с визитом в Италию
Какие заявления Зеленский сделал во время форума в Италии
Зеленский отметил, что была информация от разведки, а также партнеров, включая Соединенные Штаты, что Россия, после того, как попыталась оккупировать территории нашего государства на севере Харьковской области, дальше будет наступление с севера на город Сумы. Сумы граничат с Курской областью, поэтому мы должны были быть быстрее. Мы не могли потерять этот большой город и большой регион. И мы решили с главнокомандующим ВСУ, что надо сделать это (операцию на территории Курской области – 24 Канал) быстрее, Он также отметил, что Курской операцией удалось защитить Сумскую область от российского наступления. Мне жаль, что мы не можем это сделать (ударить вглубь территории России западным оружием – 24 Канал). 4 тысячи бомб каждый месяц, которые Россия использует на территории Востока нашей страны. И нет ключа к решению этой ситуации, и они (российские солдаты – 24 Канал) не остановятся, они будут уничтожать города и села, Он также отметил, что Украина хочет использовать средства дальнего поражения против военных аэродромов врага. Мы перемещаем войну на территорию России, чтобы Путин искал только одной вещи – мира, Путин хотел забрать нашу землю, и он хотел оккупировать наши территории. Он пытается уничтожить наше государство и последовательно делал все, чтобы лишить Украину ее суверенитета, разрушить нашу экономику и заставить украинцев покинуть свою страну, Зеленский также отметил, что Путин ищет в худших режимах мира ракеты, чтобы иметь возможность продолжать убивать украинских детей. "Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно и лишить нашу страну жизни", – подчеркнул украинский лидер. 4 сентября – Львов, западная часть нашей страны. Прямой ракетный удар по городу, направлен на обычную гражданскую инфраструктуру. Более сотни жилых домов были повреждены в ходе этой атаки, а также школа, три лицея, детский сад, 2 больницы, 65 человек ранены во время удара и трагически 7 погибли. Россия унесла жизни четырех членов одной семьи. Мужчина выжил, но его жена и три дочери были убиты в собственном доме российской ракетой, попавшей прямо в дом, 3 сентября – Полтава. Еще одна ракетная атака. Ударили по Институту связи, уничтожили его полностью, а также больницу, находящуюся неподалеку. 40 жилых домов в этом районе также повреждены. Всего Россия на сегодня в городе убила 50 человек гражданских во время этого удара, и 328 человек были ранены. Некоторые получили серьезные травмы, такие как ампутация конечностей, 1 сентября – Харьков. Массированная ракетная атака Дворец спорта и торговые центры уничтожены, 4 многоэтажки и дюжины, дюжины магазинов разрушены. 50 человек ранены. 2 сентября – Харьков, тот же город. Российские бомбы – это почти ежедневная угроза, потому что мы до сих пор не имеем разрешений от партнеров уничтожать российские военные аэродромы, те, с которых российские самолеты, несущие эти бомбы, взлетают. 4 бомбы были сброшены на Харьков 2 сентября. 14 человек были ранены, Наши люди постоянно под угрозами ракетных и дроновых ударов, каждую ночь и каждый день. К счастью, у нас есть системы ПВО, также и благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку,
Когда Украина решила провести Курскую операцию
– сказал президент.
Зеленскому жаль, что партнеры не дают бить вглубь России западным оружием
– сказал украинский лидер.
Что сказал украинский президент о перемещении войны на территорию России
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский назвал цель Путина в Украине
– сказал президент Украины.
Какие детали рассказал об ударе России по Львову президент
– объяснил Зеленский.
Что сказал Зеленский об ударе России по Полтаве
– сказал глава государства.
Какие детали ударов по Харькову в сентябре рассказал президент
– рассказал Зеленский.
Зеленский рассказал о нехватке систем ПВО в Украине
– подчеркнул президент Украины.
Зеленский отметил, что была информация от разведки, а также партнеров, включая Соединенные Штаты, что Россия, после того, как попыталась оккупировать территории нашего государства на севере Харьковской области, дальше будет наступление с севера на город Сумы.
Сумы граничат с Курской областью, поэтому мы должны были быть быстрее. Мы не могли потерять этот большой город и большой регион. И мы решили с главнокомандующим ВСУ, что надо сделать это (операцию на территории Курской области – 24 Канал) быстрее,
Он также отметил, что Курской операцией удалось защитить Сумскую область от российского наступления.
Мне жаль, что мы не можем это сделать (ударить вглубь территории России западным оружием – 24 Канал). 4 тысячи бомб каждый месяц, которые Россия использует на территории Востока нашей страны. И нет ключа к решению этой ситуации, и они (российские солдаты – 24 Канал) не остановятся, они будут уничтожать города и села,
Он также отметил, что Украина хочет использовать средства дальнего поражения против военных аэродромов врага.
Мы перемещаем войну на территорию России, чтобы Путин искал только одной вещи – мира,
Путин хотел забрать нашу землю, и он хотел оккупировать наши территории. Он пытается уничтожить наше государство и последовательно делал все, чтобы лишить Украину ее суверенитета, разрушить нашу экономику и заставить украинцев покинуть свою страну,
Зеленский также отметил, что Путин ищет в худших режимах мира ракеты, чтобы иметь возможность продолжать убивать украинских детей.
"Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно и лишить нашу страну жизни", – подчеркнул украинский лидер.
4 сентября – Львов, западная часть нашей страны. Прямой ракетный удар по городу, направлен на обычную гражданскую инфраструктуру. Более сотни жилых домов были повреждены в ходе этой атаки, а также школа, три лицея, детский сад, 2 больницы, 65 человек ранены во время удара и трагически 7 погибли. Россия унесла жизни четырех членов одной семьи. Мужчина выжил, но его жена и три дочери были убиты в собственном доме российской ракетой, попавшей прямо в дом,
3 сентября – Полтава. Еще одна ракетная атака. Ударили по Институту связи, уничтожили его полностью, а также больницу, находящуюся неподалеку. 40 жилых домов в этом районе также повреждены. Всего Россия на сегодня в городе убила 50 человек гражданских во время этого удара, и 328 человек были ранены. Некоторые получили серьезные травмы, такие как ампутация конечностей,
1 сентября – Харьков. Массированная ракетная атака Дворец спорта и торговые центры уничтожены, 4 многоэтажки и дюжины, дюжины магазинов разрушены. 50 человек ранены. 2 сентября – Харьков, тот же город. Российские бомбы – это почти ежедневная угроза, потому что мы до сих пор не имеем разрешений от партнеров уничтожать российские военные аэродромы, те, с которых российские самолеты, несущие эти бомбы, взлетают. 4 бомбы были сброшены на Харьков 2 сентября. 14 человек были ранены,
Наши люди постоянно под угрозами ракетных и дроновых ударов, каждую ночь и каждый день. К счастью, у нас есть системы ПВО, также и благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку,