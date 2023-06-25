Больше всего моего сына интересуют шевроны: Зеленский расскажет о каждой нашивке в его кабинете

Утром 25 июня Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях новое обращение к украинцам. В первую очередь глава государства поблагодарил всех защитников, которые обороняют границы нашего государства.

Украинский лидер призвал граждан рассказывать о наших героях всему миру. Кроме того, Зеленский анонсировал интересное событие.

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Президент будет рассказывать о шевронах воинов

Иногда в моем кабинете бывает мой сын. Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны – их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждения героев в Мариинском дворце… Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает. И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны,

– сказал президент.

Он добавил, что уже давно хотел сделать специальную серию публикаций в своих соцсетях, где будет рассказывать об этих шевронах. Собственно, с 25 июня Зеленский начнет воплощать задуманное.

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"Возможно, кто-то еще захочет рассказать о шевронах, которые есть у вас. Я думаю, это правильно. Правильно, чтобы наши люди, наши дети знали, кому мы обязаны нашей жизнью и свободой Украины", – подчеркнул президент.

Супруги Зеленские посетили "Книжный арсенал"

Владимир и Елена Зеленские посетили "Книжный арсенал", который начался 22 июня в Киеве. Там супруги смотрели, как наши издательства, которые год назад потеряли свои мощности, тиражи, людей, теперь заполняют полки книгами.

Также президент вместе с супругой купил несколько книг для домашней библиотеки: