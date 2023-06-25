Больше всего моего сына интересуют шевроны: Зеленский расскажет о каждой нашивке в его кабинете
Источник:Владимир Зеленский
Утром 25 июня Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях новое обращение к украинцам. В первую очередь глава государства поблагодарил всех защитников, которые обороняют границы нашего государства.
Украинский лидер призвал граждан рассказывать о наших героях всему миру. Кроме того, Зеленский анонсировал интересное событие.
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Президент будет рассказывать о шевронах воинов
Иногда в моем кабинете бывает мой сын. Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны – их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждения героев в Мариинском дворце… Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает. И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны,
– сказал президент.
Он добавил, что уже давно хотел сделать специальную серию публикаций в своих соцсетях, где будет рассказывать об этих шевронах. Собственно, с 25 июня Зеленский начнет воплощать задуманное.
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"Возможно, кто-то еще захочет рассказать о шевронах, которые есть у вас. Я думаю, это правильно. Правильно, чтобы наши люди, наши дети знали, кому мы обязаны нашей жизнью и свободой Украины", – подчеркнул президент.
Супруги Зеленские посетили "Книжный арсенал"
Владимир и Елена Зеленские посетили "Книжный арсенал", который начался 22 июня в Киеве. Там супруги смотрели, как наши издательства, которые год назад потеряли свои мощности, тиражи, людей, теперь заполняют полки книгами.
Также президент вместе с супругой купил несколько книг для домашней библиотеки:
- Максим Яковлев "Теории заговоров. Как (не) стать конспирологом";
- Александр Михед "Позывной для Иова. Хроники вторжения";
- Анастасия Левкова "За Перекопом есть земля";
- Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон "Дюна. Дом Атридов. Книга 1";
- Сергей Петков "Княгиня Ольга. Династийные тайны правителей Руси";
- Сергей Петков "Княгиня Ольга. Краеугольный камень церкви и государства";
- Владимир Вакуленко "Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи";
- Ольга Маслова, Ника Бельская "Когда я наконец-то высплюсь? Как засыпать и просыпаться с удовольствием";
- Тимоти Снайдер "О тирании. Двадцать уроков двадцатого века. Графическая версия";
- Артем Чех "Кто ты такой?";
- Иэн Морис "Почему властвует Запад – на данный момент";
- "Telegraf#2. Креатив в войне".