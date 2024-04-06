Самые трудные направления, мобилизация и главные угрозы: основное из интервью с Зеленским
Вечером 6 апреля Зеленский дает интервью в прямом эфире. 24 Канал пересказывает главные тезисы президента.
Главные тезисы президента
Пока нет конкретного списка стран. Дату и повестку дня, возможно, Зеленский и президент Швейцарии согласуют уже в ближайшие дни. После этого начнут рассылать приглашения. На Саммите мира ожидают увидеть 80 – 100 стран, он станет крупнейшим. Во время события Украина увидит, кто ее партнеры, и создаст карту дальнейших шагов по окончанию войны. То, что мы строим рубежи, – это не секрет. Россияне и белорусы должны знать: да, здесь будут рубежи, три мощные линии обороны и армия. Это не нужно скрывать: они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше должно знать, что здесь мощная защита. Из Беларуси мы пока не видим угроз, Россияне не просто делают вбросы – у них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика. Они переводят войска на определенное направление, фотографируют их, в том числе со спутника, а затем распространяют это через западных партнеров, западные и украинские СМИ. Иногда украинские медиа невольно помогают врагу, распространяя его нарративы. Эта паника имеет эффект взрыва иногда благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне. Но и преувеличивать не надо, Харьков сегодня защищен. ПВО не хватает, но с точки зрения оборонительных рубежей городу ничего не угрожает. Для россиян это желанная цель, и они этого не скрывают. Но для них лакомый кусочек – весь Восток и Юг. Остановить россиян могут укомплектованные и подготовленные бригады, которые придут на смену тем, кто на фронте сейчас. Резерв должен состоять не только из юношей, но и из людей с боевым опытом, которые прошли слаживание. Их должны сформировать в бригады. Данные о конкретном количестве бригад, которое нужно Украине, и конкретном количестве техники переданы партнерам. Российское контрнаступление началось в октябре 2023-го. Но это почувствовали не во всех регионах. Больше всего разрушен Восток. Сейчас россиян остановили. Ситуация сложная, но ее стабилизировали. На 90 процентов эти действия сосредоточены на Востоке. На 1 июня россияне мобилизуют 300 тысяч бойцов – но их может быть больше. Подготовить оккупантов могут в течение месяца. В Украине в ближайшие недели примут закон о мобилизации. Но сдерживать оккупантов мало: следует наносить удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы сорвать их наступательные действия. Украина передала информацию партнерам, в чем она нуждается, чтобы сорвать наступление россиян. Зеленский убежден: во время войны нельзя говорить, что их достаточно. Кое-где помогает природа, как на Черниговщине. Но порой грунтовые воды разрушают старые укрепления, поэтому есть потребность в новых, еще более прочных. Срок сдачи линий обороны – через несколько месяцев. Особое внимание обращают на предыдущий опыт, а конкретно на то, как россияне преодолевали границу в 2022 году. На горячих направлениях линии готовы на 92 – 98 процентов. По словам президента, строится три линии обороны. Их качество и подход к построению одинаковы не зависимо от направления – стандарт один. Сроки построения также одинаковые, но чем ближе к горячим направлениям, то быстрее строится. Сдаваться все будет в один срок. Интервью началось на Черниговщине.
Какие страны приедут на мирный саммит в Швейцарии и когда он будет
Есть ли угроза из Беларуси и нужно ли "светить" данные о возведении фортификаций
– сказал Зеленский.
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– говорит президент.
Могут ли россияне пойти на Харьков - мнение Зеленского
Из кого должен состоять резерв
Как сдержать нашествие россиян
Достаточно ли фортификаций
Все укрепляется даже там, где нет боевых действий
Зеленский говорит о фортификациях
Пока нет конкретного списка стран. Дату и повестку дня, возможно, Зеленский и президент Швейцарии согласуют уже в ближайшие дни. После этого начнут рассылать приглашения.
На Саммите мира ожидают увидеть 80 – 100 стран, он станет крупнейшим. Во время события Украина увидит, кто ее партнеры, и создаст карту дальнейших шагов по окончанию войны.
То, что мы строим рубежи, – это не секрет. Россияне и белорусы должны знать: да, здесь будут рубежи, три мощные линии обороны и армия. Это не нужно скрывать: они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше должно знать, что здесь мощная защита. Из Беларуси мы пока не видим угроз,
Россияне не просто делают вбросы – у них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика.
Они переводят войска на определенное направление, фотографируют их, в том числе со спутника, а затем распространяют это через западных партнеров, западные и украинские СМИ. Иногда украинские медиа невольно помогают врагу, распространяя его нарративы.
Эта паника имеет эффект взрыва иногда благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне. Но и преувеличивать не надо,
Харьков сегодня защищен. ПВО не хватает, но с точки зрения оборонительных рубежей городу ничего не угрожает.
Для россиян это желанная цель, и они этого не скрывают. Но для них лакомый кусочек – весь Восток и Юг.
Остановить россиян могут укомплектованные и подготовленные бригады, которые придут на смену тем, кто на фронте сейчас.
Резерв должен состоять не только из юношей, но и из людей с боевым опытом, которые прошли слаживание. Их должны сформировать в бригады.
Данные о конкретном количестве бригад, которое нужно Украине, и конкретном количестве техники переданы партнерам.
Российское контрнаступление началось в октябре 2023-го. Но это почувствовали не во всех регионах. Больше всего разрушен Восток.
Сейчас россиян остановили. Ситуация сложная, но ее стабилизировали. На 90 процентов эти действия сосредоточены на Востоке.
На 1 июня россияне мобилизуют 300 тысяч бойцов – но их может быть больше. Подготовить оккупантов могут в течение месяца.
В Украине в ближайшие недели примут закон о мобилизации. Но сдерживать оккупантов мало: следует наносить удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы сорвать их наступательные действия. Украина передала информацию партнерам, в чем она нуждается, чтобы сорвать наступление россиян.
Зеленский убежден: во время войны нельзя говорить, что их достаточно.
Кое-где помогает природа, как на Черниговщине. Но порой грунтовые воды разрушают старые укрепления, поэтому есть потребность в новых, еще более прочных.
Срок сдачи линий обороны – через несколько месяцев. Особое внимание обращают на предыдущий опыт, а конкретно на то, как россияне преодолевали границу в 2022 году.
На горячих направлениях линии готовы на 92 – 98 процентов.
По словам президента, строится три линии обороны. Их качество и подход к построению одинаковы не зависимо от направления – стандарт один.
Сроки построения также одинаковые, но чем ближе к горячим направлениям, то быстрее строится. Сдаваться все будет в один срок.
Интервью началось на Черниговщине.