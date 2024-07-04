Оружие, Трамп и прекращение огня: главные заявления Зеленского в интервью Bloomberg

Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Bloomberg. Во время разговора президент затронул тему войны, ситуации на фронте и возможность присутствия Путина на Саммите мира.

Кроме того, украинский лидер в интервью также проговорил тему вступления Украины в НАТО, предоставление нашему государству дальнобойного оружия и удары по НПЗ России. Главное из разговора Зеленского и журналистов Bloomberg – читайте в материале 24 Канала.

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Что сказал президент в интервью Bloomberg