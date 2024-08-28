Зеленский приказал создать военные администрации в 2 пока оккупированных городах Запорожья

Владимир Зеленский 27 августа подписал новый указ. Своим решением украинский лидер приказал создать 2 военные администрации в Запорожской области.

Речь идет о ныне временно оккупированных городах Пологи и Васильевка. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

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В Запорожье введут 2 новые военные администрации

В указе Владимира Зеленского говорится, что во исполнение Закона Украины о правовом режиме военного положения постановлено создать:

Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области.

В документе также указано, что Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить связанные с образованием военных администраций.

К слову, российская армия постоянно атакует территорию Запорожской области. Так, в результате ночной атаки "Шахедами" в ночь на 28 августа два человека погибли, еще 4 получили ранения. Также в регионе были разрушены дома и возгорания, которые оперативно ликвидировали спасатели.