Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 19 сентября изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел в состав ставки 3 новых людей.
В то же время Зеленский также вывел оттуда одного из бывших чиновников. Об этом говорится в указе опубликованном на сайте Президента Украины.
Интересно Украина полностью подготовила план победы, – Зеленский
Кого Зеленский ввел в Ставку и вывел из нее
В указе указано, что в соответствии со статьей 8 закона об обороне Украины, а также на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Камышина Александра Николаевича – Советника Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата).
Также президент ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц:
- Кулебу Алексея Владимировича – Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины;
- Сибигу Андрея Ивановича – Министра иностранных дел Украины;
- Сметанина Германа Владимировича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
В то же время согласно указу Зеленский постановил вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего Министра иностранных дел – Дмитрия Кулебу.
Этот указ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 19 сентября.