Цифра впечатляет: Зеленский назвал количество сбитых российских вертолётов

Украинские защитники продолжают эффектно уничтожать оккупантов. В частности, 26 октября бойцы Воздушных сил ВСУ сбили вражеский самолет и дроны.

О новых потерях врага рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения.

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В целом, по словам Зеленского, наши защитники повсюду укрепляют позиции, сокращая возможности оккупантов и уничтожая их логистику. Всеми силами ВСУ готовят "хорошие новости для Украины".

Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз звучала на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных сил – сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны,

– добавил украинский лидер.

Оккупанты терпят колоссальные потери

Зеленский констатировал, что оккупанты понесут огромные потери в войне против Украины. Тем временем наши ВСУ ликвидируют их технику. Президент подчеркнул, что общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250.

"Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага", – подытожил президент.

26 октября украинские силы сбили российский вертолет Ка-52. Кроме того, в сети сообщали, что в Бериславе Херсонской области было точечное попадание по базированию оккупантов.

Потери врага по состоянию на 26 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 68 900 захватчиков, только за минувшие сутки – 480 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: