Зеленский сказал, что Путин является нацистом

Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин виновен в убийстве украинцев и похищении наших детей. Именно поэтому именно он и является нацистом.

Ведь действия главы Кремля подобны тем, что совершали воины Гитлера во время Второй мировой войны. Об этом президент Украины заявил в интервью итальянским журналистам, передает 24 Канал.

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Зеленский объяснил, почему Путин является нацистом

Украинский глава отметил, что российский диктатор говорит о мире, но при этом он же украл 20 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий.

Что он (Путин – 24 Канал) себе думает? Он говорит, что надо забыть о санкциях и т.д., и это не будет замороженным конфликтом. А что это будет? Мы простим ему 20 тысяч детей и тысячи смертей?

– спросил президент.

Зеленский отметил, что российской власти кажется, что ей простят все преступления против человечества. Но, как отметил президент, никто этого не забудет, но все должно идти по закону.

"Мы мирная нация, мы просто хотим домой детей вернуть, хотим просто жить, выращивать агропродукцию, но все наша земля заминирована этим преступником. И как можно говорить, что пусть снимут санкции, это опять неадекватность человека. Он, наверное, забыл, санкции весь мир ввел за то, что он оккупировал наши территории и убивал людей", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на тот факт, что российские военные пересекли границу, оккупировали наши территории, насиловали людей, мир ответил цивилизованно и экономически. Поэтому, если мир ввел санкции, потому что Путин начал войну, то сначала надо выйти с территории, чтобы их сняли.

А санкции наложил весь мир, и если ты говоришь: я остановлюсь только снимите санкции, то делаешь ультиматум не только Украине, но и всему миру,

– объяснил глава государства.

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