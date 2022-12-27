На заседании была обсуждена ситуация на Бахмутском направлении. Также говорили об обстановке возле Кременной.

Кстати На Ставке Верховного Главнокомандующего обсуждали защиту банковской системы

Зеленский провел очередное заседание Ставки Главнокомандующего

Так, участники заседания заслушали доклады о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки Главнокомандующего по отдельным участкам, в том числе вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

Кроме того, был рассмотрен вопрос обеспечения Вооруженных Сил Украины необходимым оружием и оборудованием. К тому же обсужден план действий наших защитников на следующий 2023 год.

Кто принял участие в заседании Ставки

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

министр обороны Алексей Резников,

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к Ставке присоединились:

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков,

временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

О чем говорили на других Ставках Главнокомандующего