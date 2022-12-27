На засіданні було обговорено ситуацію на Бахмутському напрямку. Також говорили про обстановку поблизу Кремінної.

До речі На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювали захист банківської системи

Зеленський провів чергове засідання Ставки Головнокомандувача

Так, учасники засідання заслухали доповіді про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки Головнокомандувача щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

Окрім цього, було розглянуто питання забезпечення Збройних Сил України необхідною зброєю та обладнанням. До того ж обговорено план дій наших захисників на наступний 2023 рік.

Хто взяв участь у засіданні Ставки

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до Ставки долучилися:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков,

тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Про що говорили на інших Ставках Головнокомандувача