Это ультиматум, а не меморандум, – Зеленский прокомментировал документ, который передала Россия

Президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал текст так называемого российского меморандума. Его Москва передала во время переговоров в Стамбуле.

Об этом рассказывает Общественное со ссылкой брифинг президента Украины, передает 24 Канал. Россия передала Украине текст так называемого меморандума, однако Владимир Зеленский назвал его не мирной инициативой, а откровенным ультиматумом.

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Зеленский раскритиковал требования Кремля

Президент подчеркнул, что украинская сторона не будет воспринимать такой документ серьезно.

Это ультиматум, и его не будет воспринимать ни украинская сторона, ни кто-то другой серьезно. То есть этот меморандум – недоразумение,

– заявил президент.

По словам Зеленского, Киев направил Москве собственный проект документа на двух языках – украинском и английском. Зато россияне ответили только русскоязычным вариантом, который и содержит эти скандальные требования.

Ультимативные требования России

Президент подчеркнул, что уже первый пункт "меморандума" России является неприемлемым, ведь Кремль требует международного признания оккупации украинских территорий.

Это противоречит Уставу ООН, здравому смыслу и Конституции Украины. И они об этом знают. Это требование самой большой награды для Путина за эту войну,

– резко прокомментировал Зеленский.

Еще один пункт – нейтралитет Украины и отказ от вступления в любые военные союзы, в частности НАТО. Зеленский напомнил, что в 2014 году, когда Россия напала на Украину, Киев уже имел внеблоковый статус.

То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять-таки, то есть здесь не о чем говорить. То есть он это хочет. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться, безусловно, оккупацией нашего государства,

– отметил президент.

Президент также раскритиковал исполнителей со стороны России, которые ведут переговоры с Украиной.

Еще раз подчеркиваю, документ готовили люди очень низкого уровня. Команда, которая с российской стороны ведет диалог – не того уровня. Они просто не имеют соответствующих знаний и не понимают, что на самом деле происходит,

– подчеркнул Зеленский.

Что Россия прописала в "меморандуме":