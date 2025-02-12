Ультиматум Путина в Стамбуле: Зеленский рассказал о жестких условиях

Владимир Зеленский заявил о жестком ультиматуме России во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, который был даже жестче Минских соглашений. Президент подчеркнул, что требования Москвы нарушали Конституцию и национальные интересы Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины. По его словам, на переговорах в Стамбуле Россия выставила ультиматум, который был значительно жестче Минских соглашений.

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Россия пыталась заставить Украину предать национальные интересы

Зеленский вспомнил об ультиматуме России, когда оккупанты были возле Киева, окружили и захватили значительную часть страны.

Там был ультиматум. Он был похож на Минск, но еще более жесткий. Это понятно, что они хотели поставить ультиматум, чтобы мы предали нашим национальным интересам,

– отметил президент.

Россия требовала от Украины осуществить "денацификацию", "демилитаризацию", уменьшить численность украинской армии и отдать территории. Кроме того, Россия хотела сделать русский язык государственным и влиять на политику страны через пророссийских лиц.

Зеленский категорически отверг эти требования, подчеркнув, что такие ультиматумы нарушают права людей, Конституцию Украины и национальные интересы.

Я сказал, что этого не может быть, это нарушение прав людей, Украины и Конституции. Мы не пойдем на ультиматумы Путина,

– подчеркнул президент.

Обратите внимание! Что именно происходило на переговорах Украины и России в Стамбуле в 2022 году – читайте в материале.