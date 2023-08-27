Это не просто, – Зеленский объяснил, какой видит будущую победу Украины

Владимир Зеленский рассказал, как видит победу Украины в войне с Россией. В частности, это поможет восстановить территориальную целостность других стран.

Украинский лидер рассказал, о чем он мечтает. Зеленский сказал, что хотел бы победу, которая сделала бы невозможным возвращение войны.

Обратите внимание Хочу приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения, – Зеленский

Это – непросто. Это – составляющая, которая зависит не только от мощи армии, но и от инфраструктуры безопасности и общества. Номер один – от народа. Надо, чтобы народ остался в единстве,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией поможет Беларуси, а также вернет территориальную целостность Молдовы и Грузии.

Каким Зеленский видит освобождение Крыма

Зеленский также рассказал, каким видит освобождение Крыма. Украинский лидер отметил, что когда ВСУ будут на админгранице с Крымом, можно будет политически "дожать" Россию. Тогда украинский полуостров будет свободным. Зеленский добавил, что главная цель Украины – минимизация жертв.

Тем временем Кирилл Буданов – глава ГУР МО – считает, что освободить Крым без боевых действий – невозможно. В то же время он подчеркнул: Крым будут освобождать "комбинированным способом".