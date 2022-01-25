Берегите мозг от лжи, а сердце от паники, – Зеленский снова обратился к украинцам

Владимир Зеленский 25 января обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения войск России в Украину. Президент в очередной раз призвал людей не паниковать.

В своем обращении Зеленский сказал, что теперь он будет часто общаться с народом.

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Президент отметил, что каждый день украинцы читают десятки и сотни новостей. Однако, по словам Зеленского, далеко не все имеют "искреннюю цель", некоторые – фейки и слухи. Вот поэтому они и вызывают тревогу.

На что действительно реагировать? Кому верить? Верьте Украине и знайте главное – в конце этого дня все, что вам действительно полезно и нужно знать, звучит коротко: за прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины контролируется,

– подчеркнул украинский лидер.

Он признал, что на Донбассе есть обстрелы и нарушения режима прекращения огня, а российские войска возле наших границ не исчезли. Но самое главное, как сказал президент, в Украине 0 погибших и 0 раненых.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

Также Владимир Зеленский напомнил, что 26 января состоится встреча советников по нормандскому формату.

Мы работаем, чтобы встреча четырех президентов состоялась как можно скорее. Это нужно для наступления будущего мира в Украине. Конечно, все непросто, но есть надежда,

– сказал Зеленский.

Вывоз дипломатов не означает эскалацию

Он напомнил, что посольства стран ЕС и многие другие оставляют своих работников в Украине.

"А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежную эскалацию. Это тонкости сложной дипломатической игры", – пояснил президент.

Что известно об эвакуации дипломатов из Украины На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину ряд стран принял решение об эвакуации семей своих дипломатов. В противоположность этому многие страны заявили, что не собираются эвакуировать представителей своих диппредставительств. В МИД рассказали, что в Украине есть 129 посольств, консульств и представительств международных организаций. По состоянию на 25 января только четыре из них решили эвакуировать своих дипломатов.

Что еще сказал Зеленский в обращении

Этот отапливаемый сезон Украина проходит нормально. Даже несмотря на многочисленные попытки создать кризис.

В Украине есть множество вакцин против COVID-19, а количество свободных коек в больницах – более 70%. Это более чем достаточно.

В заключение Зеленский посоветовал не бояться интернета, а включать критическое мышление.

И какие бы новости за весь этот день вы прочитали, увидели и услышали, завершайте его, зная главное: в режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно. И чтобы все вы были здоровы,

– подытожил украинский лидер.

"Берегите свой организм от вирусов, мозг – от лжи, а сердце – от паники", – добавил Зеленский.

Угроза вторжения войск России в Украину: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска возле наших границ.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать и не скупать гречку, ведь угроза не стала больше. Он напомнил, что война с Россией длится уже восьмой год.

Даже при худшем развитии событий Украина не останется в одиночестве. По состоянию на сегодняшний день многие страны передали многочисленную военную помощь, в том числе летальное оружие.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.