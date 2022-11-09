На Донбассе сейчас все решается, не сдаем ничего: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины записал традиционное видеообращение о ситуации на фронте и в целом в Украине. Он отметил, что провел утром заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и объяснил, как следует воспринимать новости об успехах наших военных на Юге.

Уже больше 8 месяцев Вооруженные Силы противостоят России и шаг за шагом продолжают освобождать украинские территории от захватчиков. Однако Владимир Зеленский убежден, что мы должны быть сдержанными в своих эмоциях по информации с фронта.

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Какая ситуация на передовой

По словам главы государства, жарче всего сейчас на Донетчине. Украинские военные делают все возможное, чтобы не дать оккупантам захватить новые территории, потому что это будет означать потери всей страны.

Сейчас на Донетчине самое большое противостояние, очень важное, там многое решается. Любые потери там – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем,

– сказал президент.

Также он поблагодарил каждого героя, что обороняет наше государство и отметил, что украинским военным удается понемногу продвигаться на Юге и укреплять позиции. Однако не следует преждевременно радоваться.

Полное обращение Зеленского за 9 ноября: смотрите видео

Враг не делает подарков

Глава государства подчеркнул, что пока не буду раскрывать детали операции, проводимой нашими военными на Херсонщине, потому что это только сыграет на руку врагу. Когда будет результат – все об этом узнают. Также Зеленский сказал, что не стоит надеяться на добровольное отступление россиян – каждый освободившийся пункт является следствием титанических усилий наших военных и утраты их жизней.

Может, это звучит не так, как кто сейчас ожидает. Может быть, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это выбиваем,

– сказал президент.

Тактика нашей армии и, по всей видимости, информационной войны – двигаться очень аккуратно, без эмоций и без лишнего риска. Украина стремится к тому, чтобы освободить все захваченные территории, но сохранить как можно больше жизней. Именно таким, как отмечает глава государства, будет деоккупация Херсона, Каховки, Донецка и других наших городов.

В коем случае Россия объявит войну всему миру

Президент Зеленский решил в очередной раз обратиться в Кремль и снова предупредить Путина о недопустимости ядерного шантажа. По его словам, любая попытка в будущем взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию или обезводить Запорожскую АЭС будет означать оглашение Россией войны всему миру.

Ставки Главнокомандующего: о чем говорили

Во время раннего заседания руководство государства обсудило следующие вопросы:

снабжение и производство нашего оружия;

ремонт техники;

усиление нашей противовоздушной и противоракетной обороны;

восстановление критической инфраструктуры

Будут ли отключать электроэнергию

По состоянию на 9 ноября стабилизационные ограничения электроснабжения находятся в 15 областях и городе Киеве, но, к счастью, аварийных отключений нет – все отключения происходят только по графику. Если это не так, то об этом нужно сообщать представителям обслуживающей вас энергокомпании.

Международная арена: Нидерланды и "Большая двадцатка"

Кроме того, Зеленский сказал, что говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Высокопоставленные чиновники обсудили вопросы восстановления украинской энергетики, защиту неба от российских ракет, экспортную зерновую инициативу и сотрудничество в ООН.

Завтра будет очень активный день. Именно на днях завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе. Украинская позиция сформирована. Как и всегда, наша позиция будет отвечать интересам глобальной безопасности,

– прокомментировал глава государства вопросы международной политики.

Президент наградил военнослужащих

В обращении Верховный Главнокомандующий упомянул, что подписал очередной указ о награждении наших воинов. 106 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами.

Поздравления с Днем письменности и языка

В конце речи Зеленский вспомнил, что сегодня важный праздник – День украинской письменности и языка и Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Он сказал, что состоялся диктант национального единства и поблагодарил всех, кто присоединился к написанию диктанта, ведь это важная ежегодная традиция.

И знаете... Хочу поздравить сегодня не только обучающих языку и литературе, работает в сфере культуры и сохраняет народное искусство. Я хочу поздравить всех наших людей. Украина выстояла. Украина защищает себя. И обязательно защитит,

– завершил речь президент.

Напомним, в ОП сообщали, что президент Владимир Зеленский таки примет участие в саммите стран "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии.

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