Мир будет, агрессия проиграет, – основные тезисы из обращения Зеленского 12 августа

Вечером 12 августа вышло традиционное обращение Владимира Зеленского. Он рассказал о гарантиях безопасности для Украины, а также ситуации на фронте.

Глава государства начал с того, что в работе с партнерами у Украины есть еще один результат для гарантий безопасности. К декларации G7 присоединилась Греция. Следует отметить, что она стала 14-й по счету присоединившейся страной.

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Украина работает над гарантиями безопасности

У мира нет альтернативы. Каждая страна, которая работает с нами в рамках гарантий безопасности для Украины, в рамках формулы мира. Именно такой сигнал дает агрессору: мир будет, агрессия проиграет,

– подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил все государства, которые присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что наше государство работает над тем, чтобы таких стран стало больше.

Обращение Зеленского от 12 августа 2023 года: смотрите видео

По словам главы государства, важно, чтобы ежедневно Россия видела новую международную активность по поддержке Украины и нормальной жизни.

"Сегодня я хочу особо поблагодарить несколько стран, которые на этой неделе сделали новые шаги для большей безопасности, большей защиты наших людей", – добавил он.

В первую очередь поблагодарил Германию за то, что предоставила дополнительные пусковые установки Patriot. Президент отметил, что "каждое существенное усиление нашей ПВО – это тысячи спасенных жизней людей и реальное приближение полноценного воздушного щита для Украины".

Отдельно он поблагодарил Нидерланды. От них наши пограничники получили на этой неделе мобильные комплексы медицинской поддержки. Владимир Зеленский отметил, что Нидерланды – среди лидеров в оборонном сотрудничестве с нашим государством, а также политического взаимодействия.

Разминирование – одно из ключевых направлений

"Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами – разминирование", – добавил президент.

Он подчеркнул, что наше государство нуждается в технике от партнеров. А еще важно создать производственную базу, чтобы "мы могли очистить нашу землю от российских мин". Президент отметил, что эту задачу необходимо выполнить за годы, а не за десятилетия.

Президент констатировал, что по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил всех специалистов, занимающихся разминированием. Они обезвреживают опасные предметы на земле, поле, населенных пунктах, на линиях электропередач и объектах инфраструктуры.

По его словам, за прошедшие сутки работали 133 пиротехнических расчета по всей Украине. Больше всего – в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях.

"Я благодарю вас – каждого и каждую, кто очищает украинскую землю от следов российского террора!" – отметил президент.

Отдельно отметил несколько специалистов. Речь идет об Антоне Волосе, сапере отделения пиротехнических работ, а также Богдане Ольшевском, водителе-механике-сапере. Они работают в Аварийно-спасательном отряде спецназначения ГСЧС Луганской области.

А еще он поблагодарил начальника пиротехнических работ Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергея Сироштана. Кроме того, выразил благодарность работникам полиции: подполковнику Валентину Мельнику, подполковнику Игорю Подлисному, полковнику Ярославу Костиву.

Они поочередно руководили группами взрывотехнической службы – 10–15 групп – в Харьковской области. Делают это с сентября 2022 года, когда освободили территорию от оккупантов, и по сей день.

Отдельно он поблагодарил тех, кто борется за наше государство. Защитников Бахмута, Авдеевки, на Шахтерском и Купянском направлениях.