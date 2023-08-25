США присоединятся к подготовке украинских пилотов и инженеров на F-16: обращение Зеленского
Вечером 25 августа президент опубликовал традиционное обращение к гражданам страны. В нем он сделал акцент на успехах, которые удалось достичь после договоренностей с международными партнерами. В частности, по поводу F-16.
Глава государства начал с вопроса F-16 для Украины. По его словам, уже начали реализовывать все договоренности, которые привезла команда от наших международных партнеров.
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Вместе приближаем момент появления F-16
В первую очередь самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе – максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов,
– подчеркнул президент.
Обращение Зеленского от 25 августа: смотрите видео
Президент отметил, что поздно вечером 24 августа провел разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Он не только поздравил Украину с Днем Независимости. Лидеры также обсудили, как можно усилить свободу нашего государства. Кроме того, им удалось дойти до очередной весомой договоренности.
Америка присоединится к подготовке пилотов и инженеров F-16. В этом и других направлениях будут еще новости,
– подчеркнул Зеленский.
Готовим и новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии,
– констатировал он.
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
По словам Владимира Зеленского, это была важная встреча. Речь идет как о компоненте безопасности, так и о совместной дипломатической работе и принципиальных гуманитарных вещах, которые Украина и Турция делают совместно.
Если конкретнее, то говорится об освобождении украинцев из российского плена. Кроме того, говорили о "Формуле мира" и подготовке глобального саммита мира.
О ситуации, которая сложилась из-за подлых российских ударов по зерновому экспорту в Черноморском регионе. Очевидно, что это удары по глобальной безопасности, нацелены на провокацию кризисов в разных регионах планеты,
– подчеркнул глава государства.
Он добавил, что совместно с Турцией Украина сможет "шаг за шагом возвращать безопасность". И мы это уже не раз доказывали. Президент отметил, что верит в то, что вместе удастся сделать еще больше.
Глава государства отметил, что уже проходит подготовка к следующей неделе. Нас ожидают специальные внутриполитические совещания. Они будут касаться законодательных решений.
То, что точно обезопасит наше государство от всех, кто пытается ослабить его, кто думает, к сожалению, не об Украине, хоть и занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив,
– подчеркнул Зеленский.
Поблагодарил защитников за работу
- Он выделил десантников "Восьмидесятки", которые мощно борются на Бахмутском направлении.
- Также 68-ю отдельную егерскую бригаду, уничтожающую врага на Лиманском направлении;
- 12-ю бригаду оперативного назначения Нацполиции, которая на Кременском направлении "дает нужные Украине результаты";
- 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ДШВ за "мощь на Ореховском направлении";
- 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за эффективность на Донецком направлении;
- 27-ю ракетную артиллерийскую бригаду имени атамана Калнышевского и 107-ю реактивную артиллерийскую Кременчугскую бригаду "за особую точность на Запорожском направлении".