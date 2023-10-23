"Стойкость в Авдеевке – сила для всех украинцев": Владимир Зеленский обратился к украинцам

Президент обратился к гражданам Украины. С начала войны вечерние видеозаписи Зеленского стали традицией.

Президент поблагодарил защитников и рассказал о международном сотрудничестве. В частности, сообщил, что завтра, 24 октября, будет парламентское измерение "Крымской платформы". Следующий саммит в этом формате пройдет в Чехии.

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Внутренняя политика

Сегодня Зеленский провел Ставку. По его словам, говорили о ситуации на фронте по всем направлениям. Особое внимание уделили Авдеевке, Марьинке, другим донецким направлениям, Лиману и Купянску.

Отдельно речь шла о ситуации на юге, в частности в Запорожской области, Херсоне и Херсонской области, в Одессе. И на государственной границе на Востоке и Севере Украины, говорили об укреплении границы.

Также затронули вопросы поставки боеприпасов на передовую, особенно украинского производства боеприпасов.

Международное сотрудничество

Провел совещание по поводу тех международных мероприятий и переговоров, которые готовятся нашим государством на ближайшее время. В частности, уже завтра – "Крымская платформа", ее парламентское измерение. Внимание мира к Украине, к защите свободы и международного права должно сохраниться – сделаем все для этого,

– проинформировал президент.

Зеленский говорил с наследным принцем Саудовской Аравии. По его словам, разговор был содержательным. В нем шла речь о "формуле мира" – Саудовскую Аравию пригласили на встречу на Мальте.

Относительно ситуации на Ближнем Востоке президент акцентировал, что главное – "сохранить как можно больше жизней гражданских людей и не допустить ни гуманитарной катастрофы, ни развертывания более широкой войны".

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Президент поблагодарил воинов

Зеленский отметил воинов Национальной гвардии – "тех, чья смелость заслуживает того, чтобы о них знали все украинцы".

Упоминания от президента удостоились:

4-я бригада оперативного назначения, солдат Андрей Мартыненко и старший солдат Анатолий Трохименко.

5-я отдельная Слобожанская бригада, младший сержант Юрий Постернак и лейтенант Даниил Логвиненко.

12 бригада специального назначения, солдат Егор Грядовкин и младший сержант Ростислав Романовский.

14-я бригада оперативного назначения, старший солдат Орест Кузнецов и младший сержант Сергей Матвийчук.

Благодарю вас, ребята, и всех ваших собратьев! Слава каждому и каждой, кто сражается и работает ради Украины, ради наших людей, ради нашей свободы! Спасибо всем в мире, кто помогает!

– завершил обращение Зеленский.