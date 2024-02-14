Шаг за шагом очистим Черное море, – обращение Зеленского после уничтожения "Цезаря Куникова"

14 февраля Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видео. В своем обращении президент Украины подвел итоги прошедшего дня.

Начал свое обращение Владимир Зеленский с новости, которую 14 февраля обсуждали активно. Говорится об уничтожении вражеского судна БДК "Цезарь Куников" в Черном море.

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Президент поблагодарил за очистку моря

Спасибо Вооруженным Силам Украины, спасибо воинам ГУР – группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов,

– подчеркнул Зеленский.

Противодействие российским дронам

Глава государства отметил, что 14 февраля провел длительное и особое совещание. Оно касалось ключевых вопросов войны. Речь идет о возможности Украины противодействовать российским дронам.

На нем присутствовали Сырский, Умеров, Сухаревский, Шмыгаль, Камышин, Федоров, Ермак, Коростелев, представители производителей, представители разведок. Президент заслушал отчет по имеющимся разработкам.

Работаем и над комплексами РЭБ, радиоэлектронной борьбы, и над комплексами ЗРК. Уже около половины имеющихся систем – именно украинского производства, разработки наших людей,

– отметил он.

Глава государства добавил, что есть также совместные с партнерами проекты. Он отметил, что начатых производств и заявленных на производство разработок достаточно много. Главное теперь, по его словам, встроить в практику применения на фронте.

Владимир Зеленский отметил правильную настройку и перенастройку на основе реальных боевых потребностей, правильной расстановке, правильной и системной интеграции в тактику боевых действий. Должно быть правильное взаимодействие между запросами фронта и возможностями украинской промышленности. А также максимальное наращивание наших производств.

"А это, в итоге, – защита жизни наших воинов и расширение наших возможностей действовать на фронте. От противодействия российским "Орланам" до уничтожения российской РЭБ. Этот год должен обеспечить для Украины больше результатов – именно таких, в восстановлении безопасности для украинских действий. И я благодарю всех наших разработчиков и производителей, спасибо всем, кто развивает современный технологический компонент в Силах обороны", – добавил он.

Владимир Зеленский отметил, что государство сделает все финансовые, организационные и регуляторные шаги, необходимые от него. И что мы должны осознавать, что все, что мы сейчас делаем для победы в войне, после достижения наших задач, станет частью украинского экспорта после войны.

Глобальное значение Украины – быть донором безопасности, экспортером безопасности. Украинцы умеют быть сильными и всегда теперь будут сильными и будут помогать другим,

– добавил он.

Расширение коалиций

В обращении Владимир Зеленский также отметил очередное расширение международных коалиций, в частности коалиции дронов. Поэтому, к Великобритании, Латвии и Швеции присоединились 14 февраля Нидерланды, Германия, Эстония.

"Фундамент коалиции – сильный, коалиция уже работает. И сегодня, кстати, – новое заседание "Рамштайна". Наращивание совместных производств и ускорение поставок, дроны и ПВО – приоритеты этого "Рамштайна", – отметил президент.

Об атаке врага по Селидово

Глава государства подчеркнул, что вечером 13 февраля и ночью 14 февраля российские террористы очень жестоко обстреляли Селидово, Донецкой области. Враг попал по жилым домам, обычной гражданской инфраструктуре и по больнице.

Он подчеркнул, что это был прицельный удар по городу. В больнице на момент атаки находились почти 150 пациентов. К сожалению, три человека погибли. Говорится о маме с маленьким сыном и женщине, которая готовилась стать мамой. Глава государства выразил свои соболезнования и подчеркнул, что Россия получит ответ на этот удар.

Президент добавил, что мы обязательно должны победить и достичь украинских целей. По его словам, безопасность приобретается только силой и сильными.