Розпочав своє звернення Володимир Зеленський з новини, яку 14 лютого обговорювали найактивніше. Мовиться про знищення ворожого судна ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі.

Читайте також Фронт потребує швидкої реакції на виклики, – Зеленський провів нараду щодо ОПК

Президент подякував за очищення моря

Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів,

– наголосив Зеленський.

Протидія російським дронам

Глава держави зазначив, що 14 лютого провів тривалу та особливу нараду. Вона стосувалася ключових питань війни. Мовиться про можливості України протидіяти російським дронам.

На ній присутніми були Сирський, Умєров, Сухаревський, Шмигаль, Камишін, Федоров, Єрмак, Коростельов, представники виробників, представники розвідок. Президент заслухав звіт щодо наявних розробок.

Працюємо і над комплексами РЕБ, радіоелектронної боротьби, і над комплексами ЗРК. Вже близько половини наявних систем – саме українського виробництва, розробки наших людей,

– зазначив він.

Глава держави додав, що є також спільні з партнерами проєкти. Він наголосив, що розпочатих виробництв і заявлених на виробництво розробок досить багато. Головне тепер, за його словами, вмонтувати у практику застосування на фронті.

Володимир Зеленський наголосив на правильному налаштуванні та переналаштуванні на основі реальних бойових потреб, правильній розстановці, правильній і системній інтеграції до тактики бойових дій. Має бути правильна взаємодія між запитами фронту та можливостями української промисловості. А також максимальне нарощування наших виробництв.

"А це, у підсумку, – захист життя наших воїнів та розширення наших можливостей діяти на фронті. Від протидії російським "Орланам" до знищення російської РЕБ. Цей рік має забезпечити для України більше результатів – саме таких, у відновленні безпеки для українських дій. І я дякую всім нашим розробникам і виробникам, дякую всім, хто розвиває сучасний технологічний компонент у Силах оборони", – додав він.

Володимир Зеленський зазначив, що держава зробить усі фінансові, організаційні та регуляторні кроки, необхідні від неї. І що ми маємо усвідомлювати, що все, що ми зараз робимо задля перемоги у війні, після досягнення наших завдань, стане частиною українського експорту після війни.

Глобальне значення України – бути донором безпеки, експортером безпеки. Українці вміють бути сильними й завжди тепер будуть сильними та допомагатимуть іншим,

– додав він.

Розширення коаліцій

У зверненні Володимир Зеленський також наголосив на черговому розширенні міжнародних коаліцій, зокрема коаліції дронів. Відтак, до Великої Британії, Латвії та Швеції приєдналися 14 лютого Нідерланди, Німеччина, Естонія.

"Фундамент коаліції – сильний, коаліція вже працює. І сьогодні, до речі, – нове засідання "Рамштайну". Нарощування спільних виробництв і прискорення постачання, дрони та ППО – пріоритети цього "Рамштайну", – зазначив президент.

Про атаку ворога по Селидовому

Глава держави наголосив, що ввечері 13 лютого та вночі 14 лютого російські терористи дуже жорстоко обстріляли Селидове, що на Донеччині. Ворог поцілив по житлових будинках, звичайній цивільній інфраструктурі та по лікарні.

Він підкреслив, що це був прицільний удар по місту. У лікарні на момент атаки перебували майже 150 пацієнтів. На жаль, троє людей загинули. Мовиться про маму з маленьким сином і жінку, котра готувалася стати мамою. Глава держави висловив свої співчуття та підкреслив, що Росія отримає відповідь на цей удар.

Президент додав, що ми обов'язково маємо перемогти та досягнути українських цілей. За його словами, безпека здобувається лише силою та сильними.