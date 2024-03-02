Личные интересы после войны: Зеленский жестко высказался о единстве в обращении

Владимир Зеленский обратился к украинцам в 738 день войны. Его обращение было посвящено ночной атаке по Одессе, кадровым решениям Сырского, а также единству среди украинцев. Подробно о тезисах президента расскажет 24 Канал.

Свой ролик лидер государства начал с комментирования страшной атаки по Одессе в ночь на 2 марта. Он выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил ГСЧС за их работу.

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Зеленский высказался об атаке по Одессе и поставках ПВО от партнеров

В таких атаках именно "Шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может. Это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей. Мир знает, что можно противопоставить террору. Мир имеет достаточно систем ПВО, систем защиты от "Шахедов" и ракет. И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет,

– подчеркнул он.

Президент акцентировал, что многоэтажка, в которую попал российский дрон, была обычным жилым домом. И стала одним из многих домов, которые разрушила Россия.

К сожалению, погибло и двое детей – четырехмесячный младенец Тимофей и двухлетний мальчик Марк.

"Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь. А когда жизни теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, которые ограничивают нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", – жестко высказался Зеленский.

Владимир Зеленский о единстве

По его словам, в Москве признают только силу. Именно поэтому должно быть больше силы и единства – как в мире в целом, так и в Украине. "Российский террор должен проиграть. Это принципиально", – сказал он.

Также президент рассказал о том, что должно мотивировать украинцев воевать на фронте и бороться за независимость в тылу, помогая ВСУ. Он обратил внимание на важный момент: героев нужно уважать реально, а не только делать вид, что уважаешь.

Если кому-то еще не хватает мотивации, "Шахеды" каждую ночь – это мотивация. Российские ракеты, российское зло. Каждая наша потеря. Каждый наш воин, который отдал свою жизнь ради независимости Украины. Четкое понимание врага и реальное, не притворное уважение к нашим героям – все это мотивация сражаться. Уничтожать оккупантов. И работать ради нашего государства и людей. Ради укрепления Украины,

– сказал Зеленский.

По его словам, "каждый, кто работает на государство, должен быть в государстве, за государство, заботиться о государстве". Причем заботиться об общих интересах, а не о личных.

"Личные интересы – после войны. Сейчас все должны поддерживать оборону, заботиться о людях, о сохранении жизни. Каждый ежедневно должен что-то добавлять Украине – нашей общей силе", – объяснил Зеленский.

Далее президент рассказал о деятельности Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

У Сырского есть карт-бланш на кадровые изменения

Ежедневно я в коммуникации с партнерами, чтобы мы могли получить именно то, что необходимо. Ежедневно – доклады военных. Ежедневно Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые,

– сказал лидер государства.

Он объяснил, чего ожидает от командования: все украинские командиры должны знать фронт и чувствовать реальные потребности воинов. Они "должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы достигать украинских целей".

Также президент сообщил: в начале недели ждет подробный доклад Сырского, когда тот вернется с фронта. И конкретные предложения от главкома о дальнейших изменениях и действиях.

Сила нужна, и от всех. Надо выиграть эту битву. Битву против зла и также против уныния, на которое Путин очень рассчитывает. Надо защитить Украину и жизнь. И мы можем это сделать,

– подытожил Зеленский.

Напоследок он сказал, что готовят новые переговоры с партнерами ради оружия, и поблагодарил всех, кто сражается на фронте, защищает небо и работает в оборонке.